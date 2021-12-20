У Києві через негоду зійшов із рейок трамвай і блокував рух на Подолі

У Києві через негоду зійшов із рейок трамвай і блокував рух на Подолі

Трамваї, які рухались за ним слідом, тепер заблоковані.

Рясний снігопад, який почався у Києві менш ніж годину тому, вже накоїв біди. На Подолі на вулиці Кирилівській у бік метро Контрактова площа зійшов із рейок трамвай.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Хвостову частину трамваю занесло просто на припарковану автівку на узбіччі. Трамваї, які рухалися за ним слідом, тепер заблоковані. Тож людям, які зазвичай у години пік дістаються додому саме цим видом транспорту, краще обрати інші варіанти.

Негода наробила лиха і на Харківщині. Там напередодні пішов сніг, дороги вмить стали слизькими - патрульні вже нарахували понад сотню аварій. Автомобілі на дорогах крутило, наче на ковзанах. Двоє людей загинули, семеро зазнали травм. На ранок сніг вщух і навіть потеплішало, але ожеледиця стала ще більшою.

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