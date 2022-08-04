У Києві чоловік обманом привласнив квартиру родичів, поки ті були за межами столиці

Київські поліцейські викрили чоловіка, який обманом заволодів квартирою своїх родичів, поки ті були за межами столиці.

За скоєне киянину загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як встановили поліцейські, чоловік надав до державної установи документи, які нібито підтверджували його права на помешкання, та за допомогою недійсного договору зареєстрував квартиру на себе.

Про це ТСН.ua повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

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"Слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводження співробітників кіберполіції та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили 55–річного чоловіка, яким обманом оформив право власності на майно родичів", - розповіли у поліції.

Як повідомили правоохоронці, квартира за правилами спадкування після смерті родича мала належати 9-річній доньці померлого та її опікунці. В той час, як законні спадкоємці перебували за межами Києва, чоловік заволодів квартирою свого померлого брата.

"Працівники поліції провели за місцем мешкання зловмисника та у квартирі, якою чоловік заволодів незаконним шляхом, санкціоновані обшуки, звідки вилучили договір купівлі-продажу та документи на право власності. На квартири правоохоронці наклали арешт, а вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз", - розповіла речниця столичної поліції.

Фігуранту про підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, а також направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів громадян.

Нагадаємо, у Києві митники спалили в печі 2,5 тис. контрафактних товарів Apple. Українці в Мережі обурилися - мовляв, товари можна було передати на потреби ЗСУ або постраждалим від війни.

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