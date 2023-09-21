У Києві чоловік у пологовому будинку обікрав вагітну жінку: нові подробиці та фото

У Києві 20 вересня злодій на території пологового будинку обікрав вагітну жінку. У неї поцупили 5 тисяч грн та мобільний телефон.

Про це повідомили у поліції міста Києва.

За даними поліції, вагітна жінка разом із своїм чоловіком прийшла на огляд до лікар у пологовий будинок. Свої особисті речі вона залишила у кабінеті лікаря та відійшла до іншої кімнати. Цим скористався злодій, який викрав у неї 5 тисяч грн та мобільний телефон. Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці через кілька годин розшукали підозрюваного. Це - 44-річний місцевий мешканець, який раніше судимий за зберігання наркотиків, крадіжку та перебував у розшуку Харківським відділом поліції за скоєння аналогічного злочину.

Як з'ясував ТСН.ua, крадіжка сталась у пологовому будинку номер 5 близько 14:00 20 вересня. Поліцейські, які приїхали на виклик, були помічені відвідувачами біля операційного блоку на другому поверсі пологового, тому не виключено, що крадіжка сталась саме в цьому відділенні.

Пологовий будинок, де сталось пограбування / Фото: ТСН.ua

Підозрюваному інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за санкцією цієї статті - 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі чоловік зґвалтував жінку – потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.

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