У Києві чоловік вдарив дружину військового через українську мову: ким виявився нападник і що йому загрожує

Час іде – консерви залишаються. У Києві спалахнув скандал: просто серед вулиці невідомий напав на дружину військового за те, що вона говорила українською. Це був день, коли вся столиця прощалася з госпітальєркою Іриною Цибух, й поки одні плакали, знайшлися ті, хто вирішив похвалитися любов’ю до "русского міра". Фаната Путіна вже затримали, а усі деталі про скандал йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

"Ти позорная, бо ти говориш українською" – такий аргумент зарядив чоловік у Києві й накинувся на дружину військового, плюнув їй в обличчя, вдарив і намагався розбити телефон.

Про те, що трапилося, дружина військового і волонтерка Наталя, як зазнала нападу, розповіла у своєму Інстаграмі. Дівчина уточнили, що все відбулося у день, коли вся столиця прощалася на Майдані з госпітальєркою Іриною Цибух, – 2 червня.

Перехожі не заступилися?!

Ба більше, Наталю вразила байдужість перехожих, які ніяк не заступилися за неї, хоча чудово бачили, що відбувається. Дівчина саме виходила з підземного переходу і чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій.

Нападник вже не такий сміливий

Двоє на одну, дуже “по-чоловічому”. Та наразі чолов'яга вже не такий сміливий: даючи свідчення у поліції, сидить тихо. З’ясувалося, що прихильником Росії та потенційною ворожою "консервою" виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. Правоохоронці зазнили, що тепер Салюк може сісти на 4 роки. Ще одного “героя” досі розшукують. Як зазначила Наталя, саме той чоловік вдарив її в обличчя.

"Одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік", – зазначили у столичній прокуратурі.

Зараз дівчина просить активно репостити фото другого нападника, аби й його знайти якомога швидше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Я таких п*зд*л! Ты с**а!" У Києві чоловік вдарив дружину військового через українську мову