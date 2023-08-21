У Києві чоловік, який переїхав до столиці 2014 року, спалював автомобілі військових

У Києві затримали чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців. Його зловили, коли він намагався підпалити 13-ту автівку. за даними поліції, порушником є 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону 2014 року.

Про це повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

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За інформацією поліції, зловмисник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових.

"До Деснянського управління поліції Києва стали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з’ясували, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів", - зазначили правоохоронці.

"Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста", - розповів начальник керівник столичної поліції Дмитро Шумейко.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Під час роботи над цими злочинами правоохоронці розкрили ряд інших – грабежі, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю. Також поліція звернулась до органів місцевої влади щодо встановлення камер спостереження у районі, де їх, на жаль, обмаль.

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У липні поточного року чоловік знову підпалив декілька автівок військових.

"Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році", - розповів керівник поліції Києва.

Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад. Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощ, розповіли у поліції.

"Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває", - додав Шумейко.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком.

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