У Києві чоловік "захопив" оглядове колесо: чим усе закінчилося і чого вимагав

У Києві сталося загадкова НП, чоловік "осідлав" оглядове колесо у Парку партизанської слави. Подія сталася вчора у Дарницькому районі столиці. Чоловік заліз на верхівку непрацюючого "чортового колеса" і щось незрозуміле вигукував, а потім повзав по металевих конструкціях колеса вверх та вниз.

Як пишуть у Мережі: "давав концерт". Шоковані відвідувачі парку викликали на місце поліцейських та медиків, бо у будь-який момент "верхолаз" міг впасти додолу та розбитися, висота цього оглядового колеса понад 26 метрів, а чоловік вилазив навіть на його верхню частину.

У патрульній поліції Києва розповіли, що 9 жовтня на спецлінію 112 звернулися громадяни, які побачили чоловіка на колесі огляду в Парку партизанської слави.

"Патрульні прибули на місце, спробували вмовити чоловіка злізти. Останній на контакт не йшов. Сказав, що буде говорити тільки з близькими йому людьми. Інспектори викликали на місце рятувальників та швидку. Також вдалося зв’язатися з родичами громадянина. Останні оперативно прибули на місце та вимовили чоловіка злізти. Від допомоги медиків чоловік категорично відмовився. Під особисте зобов’язання, рідні забрали чоловіка додому", - розповіли ТСН.ua у патрульній поліції Києва.

Причини, які призвели до такої поведінки чоловіка, залишилися невідомими, які і вік чоловіка – у поліції не розголошують цієї інформації. Але щоб піднятися на таку висоту по металевих конструкціях потрібно мати дуже добру фізичну підготовку, а ще не боятися висоти.

Нагадаємо, стало відомо, хто закинув "міну" до вагона метро в Києві.

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