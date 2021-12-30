У Києві чоловіка із сім'єю виставляє за поріг власного будинку колекторська фірма: вимагають виплатити їм 23 тисячі доларів

Щоб повернути такі гроші, чоловікові потрібно працювати два роки і ні на що, окрім їжі, не витрачати гроші. Водночас погасити заборгованість вони мають до кінця 2022 року.

У Києві чоловік в 2008 році отримав від "УкрСиббанку" валютну іпотеку, за яку згодом купив наприкінці Троєщини однушку. За вісім років сім'я виплатила більшу частину боргу, проте з 2016 року погашати кредит вже не змогла — на це вплинула нестабільність курсу. Зі слів киянина, пізніше банк продав борг певній фінансовій компанії, яка тепер загрожує виселити сім'ю будь-коли, якщо вони не повернуть 23 тисячі доларів.

ТСН.ua з'ясував обставини інциденту та дізнався у адвоката, як діяти в подібних ситуаціях.

Передісторія

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У 2008 році Олександр Бабенко із сім'єю придбав на Троєщині однокімнатну квартиру за 90 тисяч доларів. До 2016 року вони зуміли виплатити більшу частину суми. Проте погашати заборгованість далі не змогли, тому звернулися до банку із проханням реструктуризувати борг.

“Неодноразово зверталися до банку про поблажку, але замість цього отримали судову тяганину, яка продовжувалася понад п'ять років і завершилася для банку нічим — суд залишив його позов без розгляду. Наш кредит мав бути перерахований у гривню, про що була подана відповідна заява до банку. Але банк безпідставно відмовив у реструктуризації, запропонувавши звертатися до суду”, — розповідає ТСН.ua Александр Бабенко.

Реструктурувати борг банк нібито відмовився через пропущення термінів подання заяви. Згодом, поки Олександр із дружиною чекали на судове засідання, банк продав кредитний договір колекторській компанії.

“Якимось чином вони перереєстрували житло на себе. А потім прийшли до нас під двері з молотками та ломами. Була серйозна спроба захоплення — ми викликали поліцію, але ті розводили руками та радили звертатися до суду. Колектори погрожували викинути речі надвір, поставити свої замки. Ми будемо змушені виплатити їм гроші — фактично вдруге купити квартиру. Повернути повинні 23 тисячі доларів”, — додав Олександр.

Як сім'я погашатиме кредит

Олександр працює у Європі водієм міжнародних перевезень. Виходячи з його заробітної плати зараз, сплатити заборгованість він зможе лише протягом двох років. Колекторська компанія встановила фінальний термін погашення боргу на 30 грудня 2022 року. Якщо за цей час заборгованість не буде погашена, їх із речами обіцяють виставити за поріг.

“За два роки роботи, нічого не купуючи та витрачаючи гроші тільки на їжу, я зможу погасити борг. Це за благополучного результату”, — акцентував Олександр Бабенко.

Що каже адвокат

За словами правозахисників, практика продажу банками “проблемних” кредитів фінансовим компаніям та колекторським фірмам дуже поширена.

“Стосовно законності такої операції треба, в першу чергу вказати, що можливість здійснення зазначеної операції повинна бути передбачена у відповідному кредитному договорі. Якщо ж це не так — він є нікчемним. Такий договір не створюватиме жодних реальних наслідків для боржника. Також дуже важливим моментом є вид договору (факторинг або цесія), оскільки укладення іншого, ніж передбачено законодавством, договору з оглядом на сторони, є також підставою для визнання його недійсним”, — пояснив ТСН.ua адвокат Ігор Степанов.

У цій ситуації правозахисник радить звернутися до суду із позовною заявою про визнання незаконними дій державного реєстратора та скасування рішення про переоформлення квартири на колекторів.

“Після цього, на мій погляд, найбільш ефективним механізмом захисту як самого боржника так і його майна буде, у даному разі, звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи і затвердження плану реструктуризації”, — додав адвокат.

Він порадив звернутися до Нацполіції, якщо колекторська фірма або будь-які невстановлені особи чинитимуть тиск на Олександра та його сім'ю, а також фіксуватимуть спроби тиску з боку колекторів на фото- та відео.

Відповідь банку

Під час підготовки матеріалу ТСН.ua надіслали “УкрСиббанку” електронний лист із проханням прокоментувати ситуацію. Проте, на момент виходу статті, відповіді журналісти так і не отримали.

Нагадаємо, що російський "Сбербанк" вимагає від киянки погасити борг її покійного батька та сплатити понад мільйон рублів.

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