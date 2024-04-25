У Києві чоловіки "штурмують" ТЦК: що кажуть відвідувачі і яких змін вимагають

У Києві помітили величезні черги до одного зі столичних ТЦК та СП. Такого у місті не спостерігалося з перших місяців війни, коли кияни добровільно йшли захищати країну.

Зараз черги до військкомату пов’язані з ухваленням закону про мобілізацію – кияни почали оновлювати свої данні. Але людей обурює наявність черг, бо як стверджують очевидці, їм доводиться займати її з шостої ранку, але на прийом так і не потрапити.

В черзі до ТЦК до ста людей

Киянка та військова волонтерка Юлія Бартле, яка опублікувала фото з чергою у соціальній мережі, каже що її 22-річний син вже приходить до військкомату в третій раз, щоб оновити приписне.

"Мій молодший син, якому потрібно поновити документи, сьогодні 39-й у черзі. Це його третя спроба потрапити до військкомату. Займали чергу в 6:20. Якщо сьогодні не пройде, плануємо приїхати завтра в 5 ранку", - пише на своїй сторінці жінка.

Вона додає, що о 9:30 прийом у військкоматі, який має бути від 9:00 до 13:00, досі не почався.

"Потрапити сьогодні у військкомат зможе не більше 10-20 людей. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. В черзі біля ста чоловік, і люди приходять. Тобто закон прийняли, люди хочуть оновити данні, а зробити це не можуть", - пише Юлія Бартле.

Допис Юлії Бартле

"Зачекайте, ми вас викличемо"

Під постом волонтерки розгорілася ціла дискусія про роботу ТЦК Солом’янського району. Люди пишуть, що схожі черги були помічені і на Виноградарі.

Цікаво, що фотографією Юлії навіть скористалися росіяни на своїх ресурсах, вигадавши фантастичну історію, мовляв, фото постановочне, а тим, хто стояли у черзі заплатили по 300 гривень.

Аби з’ясувати, що насправді відбувається під військкоматом, ТСН.ua вирішив поспілкувався з авторкою фото.

– Ваше фото біля будівлі ТЦК та СП, багатьох здивувало, бо черги до колишніх військкоматів спостерігалися у 2022 році. Як на вашу думку, чому саме зараз виникли такі черги?

– Черги біля військкоматів часта справа. В черзі щороку стоять старшокласники, випускники шкіл, студенти, коли потрібно встати на облік. А зараз склалась виняткова ситуація, бо люди хочуть вчасно поновити свої данні. Держава вже давно мала б реорганізувати і покращити роботу ТЦК, спростити прийом документів, облік та контроль. Я досі не розумію, чому когось хапають на вулицях, а хтось вчасно стає на облік, приходить у військкомат, а йому відповідають: "зачекайте, ми вас викличемо".

Тому вважаю, що про це треба говорити і міняти ситуацію. Мобілізація вкрай потрібна. Як військовий волонтер можу підтвердити те, що кажуть і пишуть військові - не вистачає людей на фронті! І наші чоловіки повинні бути свідомими, і як громадяни України, повинні розуміти, що захист країни їх обов’язок, а не бажання.

Не потрапив до ТЦК з четвертої спроби

– Відомо, що ваш старший син на фронті, а меншому потрібно отримати документи у ТЦК для навчання і він вже третій день намагається потрапити до військкомату. Чи вдалося це зробити з четвертої спроби?

– Сьогодні зранку був список людей з вчорашнього дня і тих, хто знов займав чергу з шостої ранку. Мій молодший син, якому 22 роки, потрапив у військкомат, але мав на руках не всі необхідні документи. На жаль, з понеділка ще раз буде стояти в черзі.

В черзі до ТЦК було до сотні чоловіків / фото Юлії Бартле

У ЦНАПах поки не знають, що вони у справі

– Щоб не стояти у чергах людям радять користуватися електронним кабінетом військовозобов’язаного або послугами ЦНАП. Ви скористалися такими варіантами?

– Вважаю, що робота електронного кабінету і ЦНАП актуальні. Але, на жаль, поки вони не працюють. Мій син спробував скористатися таким варіантом. Але такі послуги не надають в ЦНАПі і поки там ще не чули, що будуть надавати.

У ТЦК не вистачає людей?

– Можливо, варто розділити чергу до ТЦК для тих, хто приходить за довідками для навчання та тих, хто має оновити дані. Або організовувати прийом відвідувачів у різні дні. Як ви вважаєте?

– В ТЦК, наскільки я розумію, наразі працюють окремі кабінети для тих, хто приходить за довідками для навчання та тих, хто має оновити свої дані. Але не вистачає людей на прийомі. Можливо, потрібно залучати волонтерську спільноту чи якимось іншим чином вирішувати цю ситуацію.

– Як ви гадаєте, чи має бути робота ТЦК цілодобовою?

– Не думаю, що робота по прийому громадян має бути цілодобовою. В країні ж діє комендантська година. Але часи прийому мають бути максимально комфортні для громадян, щоб люди могли потрапити не тільки в ранковий час, але й після роботи. Держава має максимально спростити процес оновлення даних і мобілізації.

Що кажуть в ТЦК?

Сайт ТСН.ua намагався почути думку щодо черг у представників Солом’янського ТЦК та СП.

Черговий, який нас вислухав та записав контактні данні, повідомив, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги і поговорити з кимось з керівництва неможливо.

"Відповідальні особи при потребі вийдуть з вами на зв’язок", - повідомив черговий.

Заява Сухопутних військ

Реакція Сухопутних військ

Тим часом на ситуацію з чергами до ТЦК та СП відреагували у командуванні Сухопутних військ.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - повідомляють у Сухопутних військах.

Там радять українцям попередньо зателефонувати до ТЦК аби уточнити порядок роботи і радять, де саме можна знайти всі контакти.

Раніше ТСН.ua розповідав, як у ЗСУ відреагували на черги біля ТЦК.

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