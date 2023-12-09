У Києві деякі закриті станції метро можуть відновити роботу: подробиці

Керівництво метрополітену розглядає можливість запуску човникового режиму між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це дозволить полегшити транспортне сполучення для мешканців сусідніх районів.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Іван Воробйов після брифінгу 9 грудня на станції метро "Деміївська".

За його словами, від кінця листопада фахівці спостерігали за появою тріщин та просіданням ґрунту на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська". Протягом останніх днів ситуація погіршилася - тріщини розширилися, через них почала просочуватися вода.

Стан станції метро "Деміївська" / Фото: Фото Івана Воробйова/ТСН

Стан станції метро "Деміївська" / Фото: Фото Івана Воробйова/ТСН

Щоб уникнути можливої трагедії та вберегти пасажирів, керівництво метрополітену ухвалило рішення перекрити цю ділянку. Зараз тривають дослідження ґрунтів та експертиза тунелю.

Водночас розглядається можливість часткового відновлення руху між станціями "Деміївська" та "Теремки". Там планують запустити човниковий режим, коли потяги їздитимуть лише між цими двома кінцевими станціями. Адже епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Стан станції метро "Деміївська" / Фото: Фото Івана Воробйова/ТСН

Стан станції метро "Деміївська" / Фото: Фото Івана Воробйова/ТСН

Фахівці стверджують, що ситуація в тунелі контрольована, наразі там сухо. Проте небезпека обвалу ділянки досі зберігається. Причиною проблем є складні ґрунти - насипні породи та колишня заплава річки Либідь. Метрополітен обіцяє регулярно допускати в тунель журналістів, аби громадськість мала можливість безпосередньо стежити за перебігом робіт та станом конструкцій.

Нагадаємо, у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці. У Київському метрополітені зупинку руху потягів на цій ділянці називають вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації. Зокрема, через нерівномірні процеси розущільнення та навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

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