У Києві дітей з вадами серця оперують унікальним методом – використовують не донорську кров, а пуповинну

За допомогою цього методу прооперували вже понад 300 малюків.

До Києва з Кривого Рогу приїхав 12-річний Ілля Шевченко, якого на п'ятий день життя прооперували унікальним методом. Хлопчик народився з серйозною вадою серця. І під час операції українські лікарі першими у світі використали не донорську кров, а його ж пуповинну. Вона, кажуть медики, і зцілила хлопчика.

Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Ілля-пацієнт та Ілля-кардіохірург зустрічаються там, де 12 років тому один із них урятував життя іншого.

Про те, що довелося пережити тоді, батькам навіть після стількох років згадувати нестерпно. Ваду серця запідозрили, ще коли Світлана була на 20-му тижні вагітності. Лікарі в Кривому Розі радили її перервати. Аж поки херсонські медики не направили їх у столичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. У Києві діагноз підтвердили. Це була транспозиція. Тобто судини, які йдуть від серця, помінялися своїми місцями. Тамтешні кардіохірурги на той час малюків із такими вадами оперували вже впродовж 17 років.

Батькам сказали, що ризик смертності – 5%. До того лікарі взагалі не давали жодних шансів.

Новини України: хлопчик, прооперований унікальним методом, приїхав до Києва

Оперували унікальним методом. До того часу в усьому світі при таких операціях використовували донорську кров. Замінити її на пуповинну першим запропонував відомий столичний кардіохірург Ілля Ємець.

"Ми використали його власну кров. І побачили, що треба не просто дослідити, а науково підійти до цього, щоб доказати всьому світу, що цей метод кращий за донорську кров. Кров, яка залишається в плаценті, вона золота, цілюща", - каже лікар.

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Відтоді за допомогою цього методу прооперували вже понад 300 малюків. Хірурги, анестезіологи розповідають, що такі діти краще переносять операцію, менше кровотеч, швидший реабілітаційний період.

Якщо скарг немає – далі лише періодичні обстеження. На УЗД і кардіограму серця Ілля раз на рік приїжджає до Києва.

"Він в принципі ніяк не обмежений фізичними навантаженнями, йому все можна. Показники дуже гарні", - говорить лікар.

Син, кажуть батьки, дуже непосидючий. Катається на самокаті, любить фізкультуру. Тому ці слова - найкраще з того, що вони хотіли б почути.

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