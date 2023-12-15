У Києві дітей загиблого воїна не впустили до укриття через собаку: подробиці скандалу

У Києві відкрили кримінальне провадження через залишення дітей у небезпеці під час ракетної атаки, коли охоронець школи не пустив до сховища брата та сестру. Це були учні 6 та 7 класу цієї школи і діти загиблого добровольця "Азову".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Вчора у Києві звучало аж 5 повітряних тривог та сили ППО збили над містом ракету. Тоді 11-річна Саша та 12-річний Богдан саме гуляли біля школи із собакою. Привчені до укриття, учні пішли ховатись до школи. Охоронець їх не пустив через собаку.

Собака Айка породи Мальтіпу - улюблениця родини і їх захисниця. У дітей вона з'явилась за пів року до повномасштабної війни. І усі тривоги та ракетні атаки родина ховається разом із улюбленцем в укриття.

Собака Айка

Після того діти пішли шукати інше укриття. Поки Саша із Богданом дійшли - почали лунати вибухи. Мати, яка в цей час була на роботі, змушена була кинути усе і бігти додому.

У школі Києва, де стався скандал, навчається майже тисячу дітей. Сховище розраховане на 600 людей. Діти власне учні цієї школи, у цьому укритті із собакою бували не раз. Чому цього разу дітей не пустили, сам охоронець не коментує, а директор школи пояснює - йому про ситуацію не розповіли, хоча він сам був в укритті

Загострило ситуацію із недружнім до тварин укриттям ще й те, що ці діти із родини загиблого добровольця, який торік на початку повномасштабного вторгнення саме з цієї школи йшов захищати країну від ворога. Усі пояснення школи мама дітей не розуміє і написала скаргу до поліції.

Школа, де дітей не пустили до укриття

У Києві після інциденту для усіх шкіл дали рекомендацію посилити контроль за пропуском безперешкодно в укриття тих, хто потребує.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Родина із собакою

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дітей загиблого бійця не пустили до укриття під час ракетної атаки. Пояснення шокують!

Нагадаємо, 14 грудня під час повітряної тривоги о 16:20 у Святошинському районі міста до укриття не пустили 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика.

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