У Києві до Дня української писемності та мови киянин пробіг 33 літери української абетки: фото

Загальна дистанція всіх літер зайняла більше 30 кілометрів, а на реалізацію маршрутів бігуну знадобилося три дні.

До Дня української писемності та мови рекордсмен України Всеволод Севастьянов створив у Києві новий незвичний біговий маршрут - а саме 33 літери української абетки. Свою ініціативу автор бігового проєкту #CreativeRunDvizh обєднав під єдиним хештегом #біжуукраїнською.

"Ідея проекту полягає в тому, щоб через біг привернути увагу до важливості спілкування рідною мовою, тим паче зараз, під час війни. Крім того, я хочу заохотити якомога більше людей піклуватися про своє психологічне та фізичне здоров’я", - зазначив автор бігового проєкту, який також завдяки своїй ініціативі збирає гроші на додаткове зимове екіпірування підрозділу, де служить його брат.

Долучитися до бігової ініціативи може кожен українець у будь-якій точці світу. Необхідно лише відкрити мапу, прокласти нею певний маршрут, який нагадуватиме літеру та пробігти його, зафіксувавши тренування в будь-якому біговому додатку.

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Після цього залишиться тільки опублікувати скріншот пробіжки в соціальних мережах з хештегом #біжуукраїнською та #CreativeRunDvizh.

Загальна дистанція всіх літер зайняла більше 30 кілометрів, а на реалізацію бігових маршрутів Всеволоду знадобилося три дні.

Фото: Богдан Венгер

Для створення своїх бігових малюнків Всеволод Севастьянов використовує тематичні мобільні додатки, які фіксують маршрут пересування під час пробіжки та результати бігових тренувань.

До речі, в колекції рекордсмена - нестандартні бігові маршрути з Хрещатику, Подолу, ботсаду, Дарниці, Позняків, Русанівки. Малюнки нагадують форми як тварин (динозавр, лама, собака, коала, слон тощо), так і обриси, присвячені різним ситуативним подіям (національні свята, ігри збірної з футболу, період вакцинації).

Зазначимо, що 17 вересня 2021 року у київському парку Муромець Всеволод Севастьянов пробіг свій 51-й авторський малюнок у незвичному GPS форматі, тим самим встановивши Рекорд України з найбільшою колекцією бігових GPS-треків, який зафіксував Національний реєстр рекордів України.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні святкують День української писемності та мови. Дата припадає на важливе православне свято – день вшанування пам’яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Нестор Літописець є автором неоціненного скарба нашої культури – “Повісті минулих літ”.

9 листопада традиційно відбудеться радіодиктант національної єдності об 11:00. Цього року авторкою тексту радіодиктанту є українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

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