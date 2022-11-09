У Києві до Дня української писемності та мови киянин пробіг 33 літери української абетки: фото

Загальна дистанція всіх літер зайняла більше 30 кілометрів, а на реалізацію маршрутів бігуну знадобилося три дні.
До Дня української писемності та мови рекордсмен України Всеволод Севастьянов створив у Києві новий незвичний біговий маршрут - а саме 33 літери української абетки. Свою ініціативу автор бігового проєкту #CreativeRunDvizh обєднав під єдиним хештегом #біжуукраїнською.
"Ідея проекту полягає в тому, щоб через біг привернути увагу до важливості спілкування рідною мовою, тим паче зараз, під час війни. Крім того, я хочу заохотити якомога більше людей піклуватися про своє психологічне та фізичне здоров’я", - зазначив автор бігового проєкту, який також завдяки своїй ініціативі збирає гроші на додаткове зимове екіпірування підрозділу, де служить його брат.
Долучитися до бігової ініціативи може кожен українець у будь-якій точці світу. Необхідно лише відкрити мапу, прокласти нею певний маршрут, який нагадуватиме літеру та пробігти його, зафіксувавши тренування в будь-якому біговому додатку.
Після цього залишиться тільки опублікувати скріншот пробіжки в соціальних мережах з хештегом #біжуукраїнською та #CreativeRunDvizh.
Загальна дистанція всіх літер зайняла більше 30 кілометрів, а на реалізацію бігових маршрутів Всеволоду знадобилося три дні.
Для створення своїх бігових малюнків Всеволод Севастьянов використовує тематичні мобільні додатки, які фіксують маршрут пересування під час пробіжки та результати бігових тренувань.
До речі, в колекції рекордсмена - нестандартні бігові маршрути з Хрещатику, Подолу, ботсаду, Дарниці, Позняків, Русанівки. Малюнки нагадують форми як тварин (динозавр, лама, собака, коала, слон тощо), так і обриси, присвячені різним ситуативним подіям (національні свята, ігри збірної з футболу, період вакцинації).
Зазначимо, що 17 вересня 2021 року у київському парку Муромець Всеволод Севастьянов пробіг свій 51-й авторський малюнок у незвичному GPS форматі, тим самим встановивши Рекорд України з найбільшою колекцією бігових GPS-треків, який зафіксував Національний реєстр рекордів України.
Нагадаємо, 9 листопада в Україні святкують День української писемності та мови. Дата припадає на важливе православне свято – день вшанування пам’яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Нестор Літописець є автором неоціненного скарба нашої культури – “Повісті минулих літ”.
9 листопада традиційно відбудеться радіодиктант національної єдності об 11:00. Цього року авторкою тексту радіодиктанту є українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
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