У Києві добудовують розв’язку на Дарницькому мосту: коли відкриють рух транспорту (фото)

Дістатися з правого на лівий берег столиці тепер стане в рази швидше.

У Києві закінчують будівництво двох з’їздів з Дарницького мосту на лівому березі столиці. Зараз будівельники дороблюють фінальні робити на транспортній розв’язці.

Сайт ТСН.ua дізнавався, коли київські водії зможуть скористатися новими з’їздами з мосту.

Коли закінчать роботи?

Будівництво транспортної розв’язки вже добігає до фінішу. Робітники завершують роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття – гусасфальту, паралельно встановлюється бар’єрне огородження та освітлення.

У Києві обіцяють відкрити з’їзди з Дарницького мосту / фото соціальні мережі

До будівництва з’їздів з Дарницького мосту взялися у кінці 2021 року, до цього з жовтня велися підготовчі роботи.

"Потім почалася війна. Нам довелося призупинити роботи на три місяці. Відновили будівництво з’їздів у травні 2022 року. Робота давалася досить складно. У замовника не було грошей на виконання робіт. З травня 2022 року ми виконуємо всі роботи за власний рахунок. Наші фахівці працювали на об’єкті цілодобово. 5 липня по з’їздах з Дарницького мосту вже буде відкрито рух транспорту", - розповів сайту ТСН.ua Максим Шкіль, засновник групи компаній "Автострада".

Що змінить для водіїв нова розв’язка

У зв’язку з тим, що рух Південним мостом для автотранспорту зараз обмежений, а також є складнощі з проїздом по мосту Патона, поява з’їздів з Дарницького мосту стала дуже актуальною для київських автомобілістів - нова розв’язка дасть можливість розвантажити столичні мости та в рази швидше доїжджати з правого берега столиці на лівий.

У Києві закінчують ремонт розвʼязки на Дарницькому мосту / фото соціальні мережі

"Тепер автомобілістам не потрібно буде їхати від Дарницького мосту ще декілька кілометрів до вулиці Здолбунівської, щоб звернути у потрібний бік, а одразу з мосту повернути на потрібний напрямок. Велика кількість автовласників, які живуть в районі Південного мосту, змушені були їздити в об’їзд. Тепер водії зможуть одразу в кінці Дарницького мосту поїхати по з’їзду в сторону мосту Патона, або в напрямку Південного мосту", - пояснює нам Максим Шкіль.

У Києві обіцяють відкрити з’їзди з Дарницького мосту / фото соціальні мережі

Він додає, що будівництво обох з’їздів коштувало 1,1 мільярда гривень. Вартість будівництва не змінювалася.

Що ще потрібно доробити?

Нагадаємо, що Дарницький автомобільно-залізничний мостовий перехід почали будувати в 2004 році. Влітку 2010 році по ньому було відкрито рух поїздів, а у грудні – для автомобілів з лівого на правий берег.

Через рік, у 2011 році, по Дарницькому мосту було відкрито рух автомобілів з правого на лівий берег.

Тепер добудували зїзди. Але все ж таки Дарницький міст, ще не можна вважати повністю добудованим.

У Києві обіцяють відкрити з’їзди з Дарницького мосту / фото соціальні мережі

"З точки зору з’їздів - Дарницький міст можна вважати добудованим, а от щодо заїздів на міст, то можна зробити його ще зручнішим. Проєктом будівництва моста передбачений заїзд на Дарницький міст, якщо рухатися до нього від Південного мосту. Я так розумію, що замовник, ще буде оголошувати тендер. Цей заїзд на Дарницький міст буде дороблятися і тоді буде вважатися, що міст повністю добудований", - пояснив нам Максим Шкіль.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про тендер на пів мільйона: на мосту Метро у Києві провели таємниче випробування естакади.

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