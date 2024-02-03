У Києві дорожчає нерухомість під час війни: скільки коштує купити квартиру зараз та що буде з цінами далі

Експерт з нерухомості пояснив, чому ціни на квартири залишаються високими під час війни.

Ціни на нерухомість в Києві не знижуються, а навпаки, продовжують зростати порівняно з початком 2023 року. У новобудовах ціна за квадратний метр коливається від 900 до 2 600 доларів за квадратний метр. А найдешевша квартира на вторинному ринку в столиці коштуватиме від 31 тисячі доларів.

Чому вартість житла залишається високою під час війни та що на неї впливає, скільки сьогодні коштують квартири у різних районах Києва та що буде з цінами далі — у коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

Що відбувається на ринку нерухомості зараз

Олександр Бойко каже, що ціни на квартири в Києві продовжують зростати. За його словами, для цього існує декілька причин.

“Перш за все, попит на житло постійно зростає, оскільки Київ притягує багато людей, які шукають кращі умов для життя, роботу та відносну безпеку. Особливо це стосується районів поруч з метро та центру столиці. Там нерухомість має найбільший попит”, — розповів Олександр Бойко.

Друга причина, за його словами, — це інфляція, яка впливає на вартість будівництва.

“Через інфляцію підвищуються ціни на будівельні матеріали, робочу силу та інші складові витрат, які необхідні для створення житла. Це, в свою чергу, підвищує фінальну ціну для покупців”, — каже експерт з нерухомості.

Третя причина — це вартість будівельних матеріалів, яка також залежить від ситуації на світових ринках сировини та енергії, розповів Олександр Бойко.

“За останні роки ці ринки пережили значні коливання, що призвело до зростання цін. Таким чином ціни на нерухомість в Києві формуються в результаті взаємодії різних факторів, таких як попит, інфляція та вартість будівельних матеріалів. Це зумовлює їхню стабільність та зростання, незалежно від економічних або соціальних криз”, — каже Олександр Бойко.

Чому ціни залишаються високими під час війни

Війна в Україні створює надзвичайно конкурентне середовище на ринку нерухомості, оскільки підвищує попит на об’єкти в тих областях, де відносно безпечніше та стабільніше, каже Олександр Бойко.

“Люди шукають житло в містах, де вони можуть почувати себе більш захищеними від наслідків агресії з боку Росії. Ще одна причина, чому ціни на нерухомість залишаються високими, — це нестабільність та ризики, які супроводжують війну. Інвестори та покупці хочуть мати надійні та стійкі активи, які допоможуть їм зберегти свої інвестиції в складних умовах. Тому нерухомість стає важливим інструментом, який збільшує конкуренцію та ціни на ринку”, — розповів Олександр Бойко.

Ціни на квартири в новобудовах Києва / dom.ria.com

Крім того, за його словами, війна ускладнює будівництво та розвиток нових об’єктів нерухомості через економічні проблеми та ризики. Це призводить до нестачі житла, що також підтримує високі ціни.

Чому збільшився попит на квартири в Києві

Експерт з нерухомості каже, що попит на житло в Києві не зменшується, а навпаки, підтримується ринковими механізмами, які стимулюють його.

“Ринок рухають державні програми іпотечного кредитування для різних категорій громадян, для військових, науковців, вчителів та лікарів, а також для внутрішньо переміщених осіб та людей, які повертаються в Україну, незважаючи на складну безпекову та економічну ситуацію”, — розповів Олександр Бойко.

Ціни на квартири в новобудовах та на вторинному ринку

У новобудовах Києва ціни за квадратний метр коливаються від 900 до 2 600 доларів за квадратний метр — залежно від розташування та рівню комфорту. За словами Олександра Бойка, середня ціна становить 1 100 — 1 200 доларів за квадратний метр.

Ціни на квартири у новобудовах Києва за кількістю кімнат / Статистика dom.ria.com

Ціни в ЖК Києва за м² по класу об'єкта / Статистика dom.ria.com

Ціни квартир на вторинному ринку наступні:

Голосіївський район

Однокімнатна — від 37 тис. доларів

Двокімнатна — від 50 тис. доларів

Трикімнатна — від 55 тис. доларів

Дарницький район

Однокімнатна — від 33 тис. доларів

Двокімнатна — від 40 тис. доларів

Трикімнатна — від 53 тис. доларів

Ціни на квартири в новобудовах Києва / dom.ria.com

Деснянський район

Однокімнатна — від 31 тис. доларів

Двокімнатна — від 41 тис. доларів

Трикімнатна — від 47 тис. доларів

Дніпровський район

Однокімнатна — від 33 тис. доларів

Двокімнатна — від 38 тис. доларів

Трикімнатна — від 48 тис. доларів

Оболонський район

Однокімнатна — від 38 тис. доларів

Двокімнатна — від 42 тис. доларів

Трикімнатна — від 53 тис. доларів

Ціни на квартири в новобудовах Києва / dom.ria.com

Печерський район

Однокімнатна — від 55 тис. доларів

Двокімнатна — від 63 тис. доларів

Трикімнатна — від 75 тис. доларів

Подільський район

Однокімнатна — від 38 тис. доларів

Двокімнатна — від 45 тис. доларів

Трикімнатна — від 58 тис. доларів

Святошинський район

Однокімнатна — від 32 тис. доларів

Двокімнатна — від 40 тис. доларів

Трикімнатна — від 50 тис. доларів

Ціни на квартири в новобудовах Києва / dom.ria.com

Солом'янський район

Однокімнатна — від 35 тис. доларів

Двокімнатна — від 42 тис. доларів

Трикімнатна — від 54 тис. доларів

Шевченківський район

Однокімнатна — від 41 тис. доларів

Двокімнатна — від 47 тис. доарів

Трикімнатна — від 65 тис. доларів

Що буде з цінами на нерухомість далі

Ситуацію на ринку нерухомості важко передбачити, оскільки на нього впливають численні фактори, каже експерт. Однак, за його словами, зараз можна очікувати, що ціни продовжать зростати, особливо на квартири з ремонтом та в нових будинках.

“Але необхідно враховувати, що війна, яка досі триває, може призвести до додаткових ризиків та невизначеності. Ціни на нерухомість залежать від багатьох факторів, таких як попит, пропозиція, дохід населення, стан економіки, інфляція тощо”, — розповів Олександр Бойко.

Нагадаємо, український уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом. Вони опиратимуться на поширену на Заході практику оренди з правом викупу (rent-to-own) та соціальної оренди.

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