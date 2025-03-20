У Києві двірник отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: як це закінчилось

Житель Києва на суді визнав, що ухилився від мобілізації. Що вирішив суд?

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони Він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 22 листопада 2024 року. Проте житель Києва ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. Таким чином він ухилився від мобілізації. Житель Києва просив суд його суворо не карати.

Суд встановив, що чоловік під наглядом лікарів не перебуває, зрілого віку, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, з середньо-спеціальною освітою, працює офіційно двірником, страждає на ряд тяжких захворювань.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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