У Києві евакуювали людей з великого ТРЦ на Позняках: що відбувається

У Києві евакуювали людей з великого ТРЦ на Позняках: що відбувається

Відвідувачів та працівників торгово-розважального центру вивели з приміщення через повідомлення про вибухівку.

У четвер, 9 грудня, зі столичного ТРЦ “Аладдін” у мікрорайоні Позняки терміново евакуювали усіх присутніх у приміщенні людей.

Про це ТСН.ua повідомив працівник одного з магазинів торгово-розважального центру.

Відвідувачів та працівників ТРЦ почали виводити із приміщення близько 18.00. Загалом у будівлі чотири поверхи, евакуювати довелося сотні людей.

На місце події прибули рятувальники, поліція та карети швидкої допомоги. Триває огляд приміщень ТРЦ у пошуках вибухівки.

Нагадаємо, раніше у столичному ЦУМі та багатьох інших ТРЦ Києва уже оголошували про термінову евакуацію всіх відвідувачів, поліція шукала вибухівку.

Читайте також: