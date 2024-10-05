У Києві гряде мостопад?: скільки часу залишилося мостам Метро і Патона

Що кажуть про ситуацію з мостами київські чиновники і як планують виправляти ситуацію.

У Києві знову заговорили про аварійність мостів Метро та Патона. Експерти стверджують, що вони можуть впасти у будь-який момент.

Обидві переправи найстаріші у місті: міст Патона експлуатується від 1953 року, а міст Метро – 1965 року.

ТСН.ua вже детально розповідав про технічний стан обидвох мостів. Вони давно вичерпали свій технічний ресурс і зараз функціонують з численними обмеженнями. Тож можливість непередбачуваних подій цілком можлива. Саме тому експерти і б’ють на сполох щодо стану мостів та вказують на необхідність проведення їх термінового ремонту.

Експерти: ситуація з мостами катастрофічна

Олег Попенко, експерт із питань інфраструктури зазначає, що у 2019-2020 роках київська влада заявляла, що 95% мостів та мостових переходів у Києві потребують негайного капітального ремонту.

"Тоді ми вивчали ситуацію з мостами у Громадській раді при КМДА. Ставилося питання про негайне проведення технічного огляду та аудиту усієї критичної інфраструктури в Києві. Але, на жаль, до нас ніхто не дослухався. Вже тоді ситуація з мостами в Києві була вкрай складною. Зараз вона вже не просто критична, а катастрофічна. А тому потребує негайного втручання. При чому не тільки з боку міста, а й держави", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт із питань інфраструктури.

Можуть пошкодитись будь-якої миті! Міст Метро та міст Патона перебувають у аварійному стані

Міст Патона може розвалитися

Експерт додає, що з мостами в Києві справжня біда. Є проблеми з Південним та Північним мостами, які роками ремонтують, а результат від цього нульовий. Міст Патона вже не витримує тої кількості транспорту, який по ньому курсує навіть після обмежень.

"На мосту Патона закрили рух транспорту по обох його крайніх смугах, бо він просто може розвалитися. Таке звуження – це тимчасовий порятунок, але ж у такому режимі міст функціонує вже чотири роки і ніхто з ним нічого не робить. Міст Метро теж не в кращому стані, а по ньому курсують поїзди метро, що дуже небезпечно. А якщо казати про мостові переходи по всьому Києву, там ситуація ще гірша. Мости обвалюються, обсипаються, від них відпадають конструкції. На жаль, влада немає точної інформації про технічний стан мостових переходів та мостів в Києві. І не лише у столиці, а й по всій Україні", – зазначає інфраструктурний експерт.

Міст Патона намагаються врятувати обмеженнями руху транспорту / Колаж ТСН.ua

ТСН.ua поцікавився у КМДА, коли в останній раз проводилося обстеження мостів Метро та Патона і які їх результати.

Коли в останнє обстежували міст Метро?

У Департаменті транспортної інфраструктури зазначають, що останнє обстеження мосту Метро було виконано у 2023 році.

Тоді це було зроблено у складі розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро" (Протиаварійні роботи).

"За результатами висновків обстеження встановлено, що залишковий ресурс споруди вичерпано. Міст працює в обмеженому режимі по вазі", – повідомив на запит ТСН.ua Роман Лелюк, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Мости - в критичному стані й потребують негайного ремонту

Що роблять, щоб міст Метро не впав?

Посадовець додає, що до моменту реставрації з пристосуванням мосту, з метою недопущення аварійних ситуацій та неконтрольованих руйнувань на споруді, а також для можливості не закривати рух на мосту, станом на сьогодні, згідно до розробленого проєкту, на об’єкті виконуються протиаварійні роботи, в рамках яких будуть встановлені тимчасові металеві підтримуючі конструкції в окремих аварійних прогонах.

Протиаварійні роботи триватимуть два роки

Нагадаємо, що вартість запланованих робіт – понад 2 мільярди гривень.

"Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро. Після виконання протиаварійних робіт, які виконуватимуться в 2024-2026 роках, розпочнеться реалізація самих робіт з реставрації мосту – розробка проєктно-кошторисної документації на реставрацію з подальшим виконання будівельних робіт на об’єкті", – зазначає Роман Лелюк.

69 років без капремонту: чим унікальний міст Патона

"Втомлений" міст Патона

А от ситуація з мостом Патона більш складніша. Він потребував негайного ремонту ще десять років тому. На переправі обмежено рух транспорту, поліція контролює, щоб на конструкцію не заїжджали багатотонні вантажівки, що, на жаль, трапляється доволі часто.

"Що стосується мосту ім. Є.О. Патона, то зазначаємо, що останнє обстеження мосту було виконано у 2020 році – залишковий ресурс споруди вичерпано. Міст працює в обмеженому режимі по вазі", – повідомляє Роман Лелюк.

Долю мосту Патона вирішують в області

А от коли можливий ремонт аварійного мосту Патона у КМДА не можуть сказати, бо міст, який знаходиться у Києві був переданий Службі автомобільних доріг в Київській області. Саме вона має вирішувати долю мосту Патона, а не КМДА.

За словами Романа Лелюка, відповідно до постанови Кабміну від 11.11.2022 № 1271 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 193 і від 3 травня 2022 р. № 528" визначено, що замовником робіт з реставрації з пристосування мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до його, а також отримувачем бюджетних коштів є Служба автомобільних доріг в Київській області (Служба відновлення). Не міста Києва.

Служба поки не озвучує своїх планів щодо ремонту мосту Патона. Тим часом він продовжує експлуатуватися і відповідно втрачати залишки своїх ресурсів – ржавіти та остаточно зношуватися.

Наглядають цілодобово

У КМДА запевняють, що незважаючи на всі обставини за двома аварійними мостами ведеться цілодобовий нагляд.

"Враховуючи технічний стан мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро та мосту Метро через річку Дніпро, фахівцями комунального підприємства "Київавтошляхміст" в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій споруд", – запевняє Роман Лелюк.

Раніше ТСН.ua розповідавпро те, що ще один міст у Києві ржавіє і тріщить по швах: що кажуть у мерії і чи допоможе капремонт.

Можуть пошкодитись будь-якої миті! Міст Метро та міст Патона перебувають у аварійному стані

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