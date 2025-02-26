Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві і надалі фіксують погану якість повітря: коли ситуація покращиться

Дата публікації
Перегляди
22
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Києві і надалі фіксують погану якість повітря: коли ситуація покращиться

У Києві погіршилась якість повітря / Фото: УНІАН

Синоптики розповіли, коли якість повітря у Києві покращиться.

У Києві утримується поганий стан повітря. Влада називає це тимчасовим явищем, але закликає людей бути обережними. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Жителів Києва закликають зачинити вікна, обмежити прогулянки та пити багато води. А якщо маєте очищувач повітря - увімкніть його на максимум.

Погіршення стану повітря спричинене підвищенням концентрації завислих речовин. Тобто, пилу. Останні дні практично по всій Україні були безвітряними. Через що домішки в повітрі над великими містами, як-от Києвом, не розсіювались.

Однак, це явище прогнозоване і навіть щорічне. А ще - тимчасове, заспокоюють синоптики. Сивина і важкість повітря може змінитися завдяки новим атмосферним масам, які прийдуть до нас із Заходу вже наприкінці тижня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕНО! ТСН НОВИНИ за 26 лютого 2025! | Останні Новини НАЖИВО

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасове погіршення стану повітря в столиці. Зафіксовано підвищений рівень завислих речовин (пилу), що може негативно впливати на самопочуття мешканців.

Читайте також: 

ТСН головні новини за день 26 лютого. Угода з Трампом і моторошні кадри з Київщини

ТСН головні новини за день 26 лютого. Угода з Трампом і моторошні кадри з Київщини

Повʼязані теми:

Наступна публікація