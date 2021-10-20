У Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку: фото

У Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку: фото

Смертельна аварія сталася на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі столиці.

У Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку.

Смертельна ДТП сталася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє журналістка ТСН з місця події.

За словами поліцейських, водій автомобіля Hyundai скоїв наїзд на попутний автомобіль Skoda, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок удару водій Skoda опинився на пішохідному переході та скоїв наїзд на 78-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці.

За кермом Hyundai був 25-річний іноземець. Правоохоронці перевірили стан водія на вміст алкоголю в крові – драгер показав, що чоловік був тверезим. Його затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, під Києвом через п’яного водія у ДТП постраждала ціла родина.

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