У Києві інспектори перевіряють маршрутки: як тривають рейди та який їхній результат

У Києві інспектори перевіряють маршрутки: як тривають рейди та який їхній результат

За словами перевіряльників, з порушеннями їздять близько 70 відсотків маршруток.

На столичних зупинках нещодавно з'явились інспектори з контролю якості пасажирських перевезень. Вони будуть карати перевізників, якщо у водія немає всіх дозвільних документів на поїздку, та не допускати в майбутньому подібних ситуацій.

Про те, як тривають рейди по київських перевізниках і який їхній результат - 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Форма інспекторів служби перевезень в чомусь нагадує однострій силовиків: чорна жилетка, нагрудна камера, кепка з нашивкою. На півтори тисячі київських маршруток - поки що шестеро інспекторів.

Деякі пасажири обурюються раптовими затримками руху під час перевірки.

"В дорозі можна перевірити з поліцейським, чи не випив часом (водій - Ред.), під час руху. А документацію, дозвільні документи перевіряють під час виїзду", - говорить містянка.

Новини України: в Києві з'явилися інспектори з контролю якості пасажирських перевезень

За новими правилами, автобуси мають бути охайними, в салоні не вище 22-х градусів влітку, і не нижче 15-ти взимку. Водій зобов'язаний спілкуватись українською, не палити за кермом та не вмикати музики. Саме ці умови теж перевірятимуть інспектори.

За словами перевіряльників, з порушеннями їздять близько 70 відсотків маршруток. У таких випадках інспектори складають акти і дають перевізнику 2 тижні на виправлення. Якщо цього не стається - місто може розірвати з ним угоду.

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