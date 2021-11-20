У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку

У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку

Водії реагують на евакуацію по різному. Одні - не сперечаються. Інші - ще й погрожують.

У столиці вже кілька днів виконавча служба разом з поліцейськими - конфіскує авто злісних порушників правил дорожного руху. Щоб потрапити в цей список - достатньо мати чотири несплачені штрафи. Забрати автівку можна лише після того, коли їх погасять.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За злісних правопорушників виконавча служба спільно з МВС взялися від середи. Лише за перших два дні у столиці евакуювали 7 авто. Бюджетних серед них поки не було.

Повернути авто назад - власники зможуть лише після оплати всіх штрафів та послуг евакуації. В Мінюсті сподіваються, таке покарання - допоможе порушникам переглянути своє ставлення до закону.

Новини Києва: виконавча служба разом з поліцейськими конфісковує авто злісних порушників ПДР

"Перш за все, це - соціальний ефект. Ми маємо показати, що влада в Україні не залишається осторонь ситуації на дорогах, і будемо реагувати. В межах закону, але дуже жорстко. Щодня гинуть люди, ті, які жодного стосунку не мають до горе-водіїв, які плювали на закон і перевищують швидкість на значні суми", - зазначає заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Самі ж водії реагують на евакуацію по різному. Одні - не сперечаються. Інші - ще й погрожують. Про всяк випадок - забирати авто виконавча служба приїздить з поліцейськими.

Таку боротьбу з правопорушниками вже запровадили в Києві і Харкові. На черзі - Дніпро та Одеса.

Нагадаємо:

У Києві у водія, який систематично не сплачував штрафи за порушення правил дорожнього руху, конфіскували автомобіль. Містом чоловік їздив на швидкості майже 150 кілометрів на годину.

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