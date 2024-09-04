У Києві кремезний чоловік штовхав і кидав жінок з автобуса: подробиці (відео)

У Києві трапився шокувальний випадок, коли з громадського транспорту, чоловік виштовхав двох жінок разом з валізами на зупинку транспорту.

Подія трапилася на зупинці автобусу №114, який курсує по маршруту Вулиця Радунська - Залізничний вокзал.

"Геракл" розпустив руки

На поширеному у соціальних мережах відео, видно, що з середніх дверей автобуса №114 виходять пасажири – чоловік і жінка. Аж раптом з салону транспорту, доволі дебелий чоловік силою виштовхує двох жінок разом з їх валізами.

Жінки падають на асфальт біля дверей. Інші пасажири кричать: "та почекайте", "обережно, діти!".

Дехто з шокованих пасажирів намагається чим скоріше покинути салон автобуса з розлюченим "Гераклом". На кадрах видно, як ще один чоловік намагається підняти жінок та їх речі з бруківки.

У Києві кремезний чоловік виштовхував жінок з автобуса

Що кажуть люди?

В соціальних мережах активно обговорюють подію. Хтось зазначає, що це банальний конфлікт між пасажирами.

Інші переконані, що чоловік просто розпустив руки до жінок, бо був "під мухою", має силу та відчуває безкарність.

Інші припускають, що так діяв розлючений контролер. Ще хтось задається питанням, чому водій комунального транспорту не втрутився у ситуацію та не викликав на місце події поліцію.

Версій безліч, але всі сходяться на думці, що поїздки у громадському транспорті стають дедалі небезпечними, бо ніхто не застрахований від зустрічі з неадекватними особами.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва кажуть, що до них ніхто не звертався з заявами про подібне правопорушення. Там радять це обов’язково робити, щоб була підстава розшукати та притягнути до відповідальності хулігана.

"Звернень щодо конфлікту в автобусі №114 до нас не надходило", – повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Відсутні виклики на таку подію і в патрульній поліції Києва.

"Інформації про подію в автобусі №114 у нас немає. Ймовірно, патрульних на місце не викликали", – розповіли нам в патрульній поліції Києва.

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