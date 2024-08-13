У Києві купили шоколад із "сюрпризом": що повзло по горішках та до чого тут відключення світла

У Києві спалахнув скандал через черв’яків у шоколаді. Відповідний допис у соціальній мережі опублікувала киянка. Жінка поскаржилася, що придбала солодощі відомої марки у мережі столичних супермаркетів.

За словами жінки, дата завершення терміну придатності товару вказана аж до 2025 року. Однак через невідповідні умови зберігання в товарі завелись опариші. Бідолашна жінка вже встигла з’їсти половину плитки, коли помітила черв’яків.

ТСН.ua поцікавився у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, чи надходили їм подібні скарги та що у такому разі робити людям.

За словами Олега Рубана, начальника Головного управління Держпродспоживслужби Києва, після публікації посту було перевірено магазини торговельної мережі, де, за словами жінки, вона придбала шоколад, але подібні факти не підтвердилися.

"Подібне могло трапитися під час затяжних відключень електроенергії. А саме коли від перепадів температури відбувається деформація продуктів харчування і за умови потрапляння всередину патогенних мікроорганізмів, зокрема, паразитів, може траплятися подібне. Жінка, яка опублікувала відео, до нас із заявою або скаргою не зверталася", — розповідає ТСН.ua Олег Рубан.

Він додає, що якщо ви виявили подібний "сюрприз", одразу звертайтеся до фахівців Держпродспоживслужби – для проведення перевірки та розслідування. Це стосується усіх продуктів харчування, не лише шоколаду. Фахівець зауважує, що подібні ситуації можуть виникати саме за погіршення умов зберігання продуктів харчування.

"Тому, гадаю, що виробник тут ні до чого, бо там дбають про безпеку продукції та дотримуються всіх режимів, а вже у магазині поставилися до цього недбало. Псування продуктів харчування відбувається саме у мережах продажу товару, тому ретельно перевіряйте товар, аби не придбати зіпсований", — підсумовує Олег Рубан.

Нагадаємо, у Києві помітили щурів-"канатохідців".

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