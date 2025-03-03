У Києві квартиру Януковича здали в оренду: який вигляд має житло і скільки за нього платять

На спеціалізованих сайтах столичної нерухомості з’явилось оголошення: у Києві нібито виставили в оренду квартиру Януковича. Площа 240 квадратів. Висока стеля. Поряд парк, салони краси, супермаркет та дитячий садок. 10 хвилин до метро. Із плюсів – невисокий поверх, двостороння. Із мінусів – тут і досі прописаний Янукович.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН.

Квартира розташована у клубному ЖК на Оболонській набережній. Поряд – річка Дніпро, парк "Наталка", гольф та яхт клуби. Пентхаус 5-поверхового будинку з власною терасою та виходом на дах. Екскурсію ТСН проводить Володимир. Він директор приватної компанії, якій держава довірила управління цією квартирою Януковича.

"Це була квартира виключно, як його актив і для прописки. Тому дану квартиру ми взяли в управління виключно повністю пусту, без меблів, без будь-яких ще тут елементів", – каже він.

Кімната у квартирі

Меблі, дитячі іграшки і вгодований кіт – це власність орендарів. Площа квартири – 240 квадратних метрів. П’ять окремих спалень і три санвузли. Скрізь дорогий ремонт. Щоправда, власник-утікач залишив багато недоробок і дивних інженерних рішень

"Бачите вмивальник який смішний, навіть руки нормально помити не можна. Робилося явно так, або з Януковича просто збили гроші", - каже Володимир.

Ванна кімната

Перед тим як завітати сюди, кореспондент ТСН передивився архівне відео з цієї квартири. В одному із санвузлів - помічаю деякі зміни. П’ять років тому тут був розкішний комплект: біде, раковина та унітаз із колекції "Вестмінстер". Ціна за три одиниці – п’ять тисяч доларів. Але замість однієї з одиниць цього ансамблю помпезної класики – стоїть компакт із серії бюджетного реалізму - вартістю не більше ніж за 100 доларів.

Огляд завершується на кухні. Пан Володимир каже, що ці меблі і сто тисяч гривень боргу за комуналку – єдине що залишилося від Віктора Федоровича. Біля холодильної шафи – відклеїлися шпалери. З іншого боку цієї стіни – обсипається декоративна штукатурка.

Кімната у квартирі

За цією квартирою ніхто не доглядав упродовж 5 років з моменту втечі Януковича. Її періодично навідували правоохоронці з обшуками та іншими процесуальними діями. В АРМА її передали лише в 2019. Агентство знайшло управителів, які першими в квартиру запустили попа з кадилом.

Уже тоді з’ясувалося, що перш ніж почати заробляти – управителям потрібно буде дещо і відремонтувати. Упродовж 5 років не лише ремонтували, а й здавали в оренду. І весь цей час тут мешкає родина, яка найближчим часом з’їжджати не збирається. Оголошення про оренду виявилися фейком.

"Вона здається в оренду за 67 тисяч гривень. Це приблизно півтори тисячі доларів", – каже Володимир.

Разом із комунальними платежами ця квартира обходиться в 75 тисяч гривень на місяць.

У цьому ж будинку, але на другому поверсі, розташована і квартира коханки Януковича Любові Полежай. За кількістю розірваних пломб на дверях, можна дізнатися скільки разів тут проводили обшуки – останніми сюди навідувалися представники ДБР. Що і чому шукали, в бюро не кажуть.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів кажуть, що ця квартира все ще належить колишньому президенту. Продати її неможливо, адже вона заарештована і фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Крім того з травня минулого року гроші в держбюджет почали надходити і від Межигір’я. Згідно з договором управління, 100% прибутку від продажу квитків та отриманих прибутків буде йти в бюджет. Починаючи від травня 2024 року ця сума становить 600 тис. грн.

Майно, що належало родині Януковича розпродане або переоформлене на наближених людей іще в 2014-2016 роках.

Будинок Олександра Януковича в Оболонських Липках продано в 2015 році Артуру Ростом’яну, наближеному до родини президента-втікача. Зараз котедж здають в оренду американській аудиторській компанії.

Квартири, Будинки і бізнес коханки Януковича старшого Любові Полежай – уже під час широкомасштабного вторгнення переоформили на дружину колишнього охоронця Януковича, але в грудні все це майно було заарештовано.

Читайте також: