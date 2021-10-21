У Києві легковик на швидкості влетів у вантажівку: водій загинув миттєво (фото)

У Києві легковик на швидкості влетів у вантажівку: водій загинув миттєво (фото)

Пасажирку автомобіля шпиталізували.

На столичній Лук'янівці сталася аварія із загиблим: зранку там зіткнулись легковик і вантажівка.

Про це розповіла з місця подій кореспондентка ТСН.Ранок.

Правоохоронці з'ясовують причини аварії. Відомо, що автомобіль каршерінгу на великій швидкості влетів у вантажівку. Як саме це сталося, поки точно не відомо.

Один з водіїв загинув миттєво. Поруч з ним була пасажирка. Жінку шпиталізували. Через аварію утворився затор на вулиці Мельникова.

Новини України: на столичній Лук'янівці зіткнулись легковик і вантажівка

Як повідомлялося, Небезпечні маневри водія на центральному проспекті Дніпра спричинили велику аварію, що заблокувала рух. Момент зафіксували камери спостереження. На відео видно, як Subaru на значній швидкості намагається протиснутися між автівками, що їдуть проспектом. Але маневр водієві не вдався. Інормарка зачепила сусідню машину і перекинулася на дах, вдаривши ще один легковик.

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