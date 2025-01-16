У Києві літня жінка наклала на себе руки: що стало причиною

У поліції кажуть, що жінка хворіла та раніше висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

У Києві літня жінка наклала на себе руки.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Києва та назвали попередню причину.

"За попередньою інформацією пенсіонерка, 1947 року народження, вчинила самогубство по вулиці Оноре де Бальзака. За життя хворіла та висловлювала наміри покінчити життя самогубством", – кажуть у поліції.

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Правоохоронці зазначили, що попередньо, ознак насильницької смерті не виявили.

Раніше стало відомо, що начальник групи персоналу майор Андрій В. у Києві намагався скоїти самогубство. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова. Відомо, що військовий був залучений до мобілізаційних процесів.

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