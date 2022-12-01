У Києві люди перекрили рух трамваїв: у їхньому будинку немає світла, опалення та газу

Кияни скаржаться, що з настанням холодів життя в їхньому будинку перетворилося на жах.

У Києві мешканці житлового будинку в Солом'янському районі перекрили рух трамваїв. Відео їхнього протесту начебто через постійні відключення світла з'явилося в Мережі та отримало хвилю хейту від українців.

Насправді ж у новобудові, окрім електропостачання, відсутнє централізоване опалення, гаряча вода та немає газу. Люди звинувачують у нестерпних для життя умовах комунальне підприємство "Спецжитлофонд".

ТСН.ua розшукав мешканців будинку та розібрався у ситуації.

Люди перекрили рух трамваїв

"Жалюгідна акція", "Як не соромно", "Нехай на московії протестують", "Кринж дня", - такі коментарі написали українці під відео протесту в Мережі.

За словами мешканки будинку на ім'я Тетяна, через безвихідь таким чином вони намагалися привернути увагу влади до їхньої проблеми, яку не можуть вирішити кілька років. А як результат, "нас ненавидить пів Києва" через неправдиві публікації в Телеграм-каналах, каже жінка. Вона підкреслила, що мітинг організували не через відключення світла внаслідок російських обстрілів.

"Ми до повномасштабної війни ходили просто до КМДА, культурно, з плакатами. Але зараз не на часі, а дупа мерзне. Тож вирішили просто перекрити трамвай, бо це приверне увагу влади", - зазначила Тетяна.

У Києві мешканці будинку перекрили рух трамваїв

В будинку немає нічого, окрім холодної води

Це житловий комплекс "Рідне місто". 17-поверховий будинок розташований за адресою бульвар Вацлава Гавела, 28. Збудувало його комунальне підприємство "Спецжитлофонд".

"Ми отримали право власності місяць тому без належно задокументованих комунікацій і не можемо тепер найняти керівну компанію. Будинком продовжує управляти КП "Спецжитлофонд". Нормального обслуговування не було і до війни. А зараз просто капець", - розповіла мешканка будинку.

У людей станом на 1 грудня немає тепла, газу (бо це багатоповерхівка), гарячого водопостачання, а тепер ще й постійно відключають електроенергію. Крім того, мешканці сплачують за світло за комерційним тарифом - 5,95 грн кВт⋅год.

Конфлікт з котельнею

За словами Тетяни, котельня, до якої приєднано багатоповерхівку, не закупила газ через борг, тому немає тепла.

"Причина боргу - неадекватне нарахування. Людям рахунки "від фонаря" присилають, змушують платити за чужу площу (будинок заселений на 60% приблизно), за обігрів парадних, у яких ніхто зроду нічого не грів, і батареї висять досі у кульках. Звісно, що люди не платять ці незрозумілі суми, а тільки по своєму лічильнику", - пояснила мешканка.

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Жінка каже, що температура повітря в квартирах опускається до 12 градусів, коли відключають світло і немає змоги нагрівати приміщення електрообігрівачами. Генератора в будинку немає.

"Мешканці розуміють, що їм просто капець. Зимою, якщо навіть ту котельню запустять цього року, а потім вона вирубиться, через два дні замерзне каналізація і батареї. Все порве. І будинку просто капець, без перебільшень", - додала Тетяна.

ТСН.ua надіслав запит до КП "Спецжитлофонд" щодо ситуації, яка склалася в житловому будинку. Щойно надійде відповідь, ми опублікуємо її на сайті.

Нагадаємо, в Києві вручну вимикатимуть електроенергію в житлових будинках, які під'єднані до ліній з об'єктами критичної інфраструктури. Це запровадять задля справедливих відключень світла. Тобто споживачів, яким раніше ніколи не відключали світло, тепер також торкнуться відключення.

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