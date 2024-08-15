У Києві лютують "Омікрон" і "Флірт": які симптоми коронавірусу у 2024 році та як вберегтися

У Києві спостерігається різкий ріст коронавірусної хвороби.

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, з кожним тижнем фіксується все більше лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед киян.

У столиці вже хворіють тисячами

За інформацією Сергія Чумака, у травні було зареєстровано 266 осіб, які захворіли у Києві. У червні –199, а в липні – 1660.

"За два тижні серпня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію становила 1283 людини. Загалом серед хворих переважають діти, за два тижні серпня захворіли 174 дитини. Причина у тому, що люди у нас розслабилися та забувають про елементарні речі – миття рук після вулиці, перебувають у місцях скупчення людей без масок", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Фахівець підкреслює, що додалося і те, що в Києві почастішали повітряні тривоги і люди частіше йдуть до укриття. Якщо там є хоч один хворий на коронавірус, то він стає джерелом розповсюдження інфекції.

Зростає смертність від інфекції

Він додає, що головна порада на сьогодні: якщо захворів – сиди вдома.

"Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і отримувати адекватне лікування до повного одужання. Також дуже важлива вакцинація. Людям потрібно вакцинуватися, щоб унеможливити важкі наслідки хвороби. Від початку року у Києві 59 осіб померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Лише за два останні тижні зареєстровано три летальні випадки", – розповідає Сергій Чумак.

Кияни почали більше хворіти на коронавірус - штами "Омікрон" та "Флірт" / Колаж ТСН.ua

У Києві бушують "Омікрон" та "Флірт"

Головний санлікар Києва каже, що кожного тижня фахівці направляють до референс-лабораторії зразки біоматеріалу вже підтвердженого коронавірусу.

"Згідно з отриманих результатів, найпоширеніший у Києві штам вірусу – "Омікрон" та його різновиди. На минулому тижні було зафіксовано два випадки його підвиду – це штам вірусу "Флірт". Його симптоми, такі як в інших штамів COVID-19 – лихоманка, загальна слабкість, головний та м’язовий біль, нежить, підвищення температури, кашель, втрата смаку й нюху", – розповідає головний санлікар Києва.

Мутований коронавірус Флірт дедалі активніше шириться Україною

"Корона" двічі за літо

Кияни скаржаться, що за літо вже двічі хворіли цілими сім’ями, та підозрюють, що у них був коронавірус.

"Це цілком можливо, але я б радив людям не здогадуватися, а своєчасно звертатися до лікарів, щоб встановити точний діагноз. Варто звертатися до медиків або скористатися швидкими тестами. А якщо люди цього не зробили, то вони могли елементарно перехворіти на якусь респіраторну групу захворювання", – пояснює головний санлікар Києва.

Чи запровадять масковий режим?

Незважаючи на надто високий ріст інфекції, у Києві поки не планують вводити обов’язковий масковий режим, як це було на початку пандемії.

"Захисні маски зараз передусім потрібні людям, які відчули, що вони захворіли або мають підтверджений діагноз. Аби не розповсюджувати вірусну інфекцію, бажано, щоб такий хворий носив маску, якщо вимушено відвідує місця масового скупчення людей – метро, магазин, транспорт", – зазначає Сергій Чумак.

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