У Києві мало не дощенту вигоріла станція техобслуговування автівок: фото, відео

У Києві мало не дощенту вигоріла станція техобслуговування автівок: фото, відео

Працівник СТО, який намагався загасити вогонь самотужки, отримав серйозні опіки обличчя.

Вночі у Києві мало не дощенту вигоріла станція технічного обслуговування автівок.

Пожежа виникла на вул. Бойчука, 45, що у Голосіївському районі столиці.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 11 листопада.

Працівник, який намагався загасити вогонь самотужки, отримав серйозні опіки обличчя. З ознаками отруєння продуктами горіння та опіками обличчя 25% чоловік був госпіталізований до лікарні.

Гасили полум'я майже три години, бо виявилося, що найближче джерело води розташоване за півтора кілометри від СТО.

На місці події залучалось 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 47 членів особового складу.

Доки прокладали рукави і підвозили воду, обвалився дах над приміщенням, де зберігалися шини.

Причини займання з'ясовують.

Новини Києва: вночі майже вщент вигоріла станція шиномонтажу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання