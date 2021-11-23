У Києві мати-рекордсменка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят: відео

Тим часом у Банку грудного молока кажуть, що через карантинні обмеження жінки-годувальниці стали рідше ставати донорками.

У Банку грудного молока в Києві розсекретили ім'я матері-рекордсменки, яка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят.

Про це 22 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Євгенії Муромцевій 30 років, а її доньці Еммі - шість місяців. Жінка зізнається, що не планувала ставати доноркою, але відколи дізналася, що має гіперлактацію - почала ділитися молоком.

"Молока було забагато, не зменшувалося, як у кожної мами, тож так вийшло, що виливали. Я пожалілася лікарці, а вона дала контакти і сказала не виливати, бо діткам воно треба", - згадує киянка.

Тепер майже половина поличок морозильної камери у Євгенії відведено саме на грудне молоко. "Зберігаю кілька місяців", - ділиться матір. За пів року їй вдалося допомогти вигодувати майже 150 немовлят.

Попри те, що додаткове зціджування забирає трохи більше часу, Євгенія каже, що хоче дати найкраще як власній донечці Еммі, так і іншим діткам. "Якщо є молоко - буду годувати, скільки можу", - запевняє жінка.

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Тим часом у Банку грудного молока в Києві показують порожні полиці морозильних камер та холодильників, де зберігалося донорське молоко для недоношених немовлят.

Співробітники кажуть, що через карантинні обмеження жінки-годувальниці стали рідше ставати донорками: "Цей спад критичний. Люди з кожним локдауном все більш виснажені, що відображається і на нашій роботі. Наші холодильники такими спустошеними не були ніколи".

Стати мамою-доноркою нескладно: породіллі необхідно лише раз для здачі аналізів приїхати особисто до Банку грудного молока, а далі - вести звичайне життя. Молоко з дому мами забиратимуть кур'єри, вони ж привозитимуть тару.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Мама-донорка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят | Новини України

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