У Києві матір малолітньої дитини відправили до в'язниці через крадіжку на 542 гривні

Підозрювана розкаялась та просила її суворо не карати.
У Києві жінку, яка вкрала в гіпермаркеті лікер та сир, засудили до 2 років позбавлення волі.
Про це йдеться у рішенні Голосіївського районного суду міста Києва, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, жінка 8 березня 2020 року вкрала з супермаркету лікер та сир на загальну суму 562 грн. 04 коп.
Підозрювана на суді пояснила, що вона хотіла купити у супермаркеті сир, лікер та торт. Проте розплатилась лише за торт, поцупивши лікер та сир. Вона розкаялась та просила суворо її не карати.
У вироку суду зазначається, що жінка має на утриманні малолітню дитину, проте вже була засуджена за інші злочини. Її визнали винною за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України та на 2 роки відправили до в'язниці. Оскільки жінка раніше вже була засуджена до 2 років та 1 місяця позбавлення волі, то вона перебуватиме за ґратами 2 роки та 2 місяці.
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