У Києві майор ТЦК вистрелив собі в голову: стали відомі нові подробиці

Джерела ТСН.ua повідомляють, що майор живий.
Стали відомі нові подробиці про майора з Печерського ТЦК Києва, який днями за версією поліції вистрелив собі в голову, намагаючись покінчити життя самогубством.
"За нашою інформацією він живий", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва.
Джерела ТСН.ua серед військових розповіли, що за їхніми даними, у майора начебто перестав біологічно функціонувати мозок, але організм підключений до апарату, який призначений для підтримки життєдіяльності.
"На відключення від цього апарату потрібна згода дружини. Цієї згоди, наскільки відомо, немає", - розповів нам військовий, обізнаний з ситуацією.
Раніше стало відомо, що начальник групи персоналу майор Андрій В. у Києві намагався покінчити життя самогубством. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова. Відомо, що військовий був залучений до мобілізаційних процесів.
"На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства – втома від служби", - повідомляли джерела ТСН.ua.
Чоловіка госпіталізували у вкравй тяжкому стані.
Читайте також:
- Мобілізований заявив, що дві військові частини відмовились брати його на службу: що він їм говорив
- Українських футболістів доправили до ТЦК перед матчем
- Мобілізованого дві військові частини відмовились брати на службу: що він казав і як це закінчилось