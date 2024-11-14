У Києві майор ТЦК вистрелив собі в голову: стали відомі нові подробиці

Стали відомі нові подробиці про майора з Печерського ТЦК Києва, який днями за версією поліції вистрелив собі в голову, намагаючись покінчити життя самогубством.

"За нашою інформацією він живий", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Джерела ТСН.ua серед військових розповіли, що за їхніми даними, у майора начебто перестав біологічно функціонувати мозок, але організм підключений до апарату, який призначений для підтримки життєдіяльності.

"На відключення від цього апарату потрібна згода дружини. Цієї згоди, наскільки відомо, немає", - розповів нам військовий, обізнаний з ситуацією.

Раніше стало відомо, що начальник групи персоналу майор Андрій В. у Києві намагався покінчити життя самогубством. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова. Відомо, що військовий був залучений до мобілізаційних процесів.

"На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства – втома від служби", - повідомляли джерела ТСН.ua.

Чоловіка госпіталізували у вкравй тяжкому стані.

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