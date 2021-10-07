У Києві горище перетворили на квартири й закрили доступ до комунікацій – люди судяться вже з новим власником

У Києві горище перетворили на квартири й закрили доступ до комунікацій – люди судяться вже з новим власником

Мешканці столичної багатоповерхівки залишилися без доступу до системи опалення та каналізаційних стояків.

В одній зі столичних багатоповерхівок технічні поверхи, які є спільною власністю усіх мешканців, передали новим власникам. І тепер до приміщень, де розміщені усі загальнобудинкові комунікації - від систем опалення до каналізаційних стояків - у пожильців доступу немає. Натомість нові власники облаштовують там своє житло.

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Ще кілька місяців тому, кажуть мешканці багатоповерхівки - тут були двері на їх горище. Нині за новими металевими дверима залишились усі їхні комунікації.

"Там розташована зливна каналізація, яка йде з покрівлі, до якої ми повинні постійно мати доступ - система опалення, каналізаційні стояки. А поверх уже закладений мішками з піском для ремонту", - говорять мешканці будинку.

За словами мешканців багатоповерхівки, ці матеріали не передбачені конструкцією будинку, що значно ускладнить навантаження на плиту 8-го поверху. І це навантаження, певно, уже відчули у квартирі знизу.

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"Під час ремонтних робіт у нас тут буквально сипався пісок, і тут вони зняли весь верхній шар - і нам взимку було дуже холодно, мама з сестрою спали в куртках", - додають мешканці будинку.

За планом будинку - це технічні поверхи, а за дверима мають бути горища, які за законом є спільною власністю жителів будинку. Ставати "чиїмись", за їхніми словами, вони почали рік тому.

"Ми взяли виписку з реєстру майнових прав і дізналися, що цих приміщень не існує, а на їхньому місці, над 8 поверхом, там три і дві квартири, над дев’ятим поверхом - 4 квартири", - розповідає Юрій Кузьменко, мешканець будинку.

Тоді, каже Юрій, і почали писати у всі комунальні інстанції, а також - до прокуратури та забудовника. На його питання, чи укладав новий власник з паном Костенком якісь майнові права, відповів, що ні.

Дозволів на будь-яке перепланування будинку чи зміну фасадів відповідні служби не давали. Однак власники приміщення змінювалися один за одним, а горища продовжували перетворюватися на квартири.

"Представники компанії в присутності рейдерів особисто відкривали їм замки на зачинені горища і потім особисто дзвонили мешканцям будинку щодо підключення туди комунікацій, пропонували за гроші", - розповідає Юрій.

В компанії, яка обслуговує цей будинок, це спростовують. Натомість кажуть: щодо двох приміщень інформація у них відсутня, а одне уже приватне. Там запевняють, з власниками цих приміщень уклали договори на технічне забезпечення електропостачання споживачів.

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Однак приміщення горища мешканці віддавати не готові, нових власників називають рейдерами і кажуть, що ті їм погрожують: "Погрожують розправою прилюдно, що вони тут всіх нас будуть в асфальт закатувати. Він починає бігти, намагається погрожувати, провокує бійку".

Юристи кажуть: відчуження горищ в Україні дуже поширене. Їх викуповують та декілька разів перепродають через різні фірми, а потім або купують місце в реєстрі нерухомості, або дозволи про придатність для житлових приміщень. Згодом горища потрапляють до нових власників.

З одним з нових власників приміщень вдалося поспілкуватися. Його звати Юрій. Жаліється на погрози і він.

"Ви погрожували їм? Які погрози? Я поводився з ними так, як вони зі мною. Це нормально, що люди тебе штовхають, виламують двері, що отруюють мене газовим балончиком?", - говорить Юрій.

Переконує, квартиру купив легально, і каже: чи технічний поверх, чи не технічний, хай вирішує суд.

"Це рейдерство, це захоплення місць загального користування. Подібні порушення відбуваються або з згодою, або з незгоди забудовника чи керівника будинку", - говорить Іван Кудояр, голова правління Спілки консультантів з нерухомості.

Тому, кажуть, у таких випадках залишається звертатися до суду і бути готовим, що справа триватиме роками. Мешканці цього будинку це уже зробили. Перше судове засідання відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, у Київській області рейдери чотири роки тримали бізнесмена у "полоні".

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