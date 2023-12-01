У спальні 12 градусів: в Києві мешканці трьох житлових комплексів досі лишаються з холодними батареями

Мешканці не зі своєї вини мають борг перед Нафтогазом аж у 42 млн грн

У Києві мешканці трьох житлових комплексів досі лишаються без тепла. Бо, як виявилось,- мають 42 мільйони боргу перед "Нафтогазом". Він виник через організацію, яка обслуговувала котельні, а наразі - майже визнана банкрутом. І за законом – ця заборгованість тепер переходить до мешканців будинків.

То чи є вихід із глухого законодавчого кута, і чи буде тепло в домівках киян, цієї зими, розповіла кореспондентка ТСН Інна Лебеденко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 1 грудня.

"У нас батареї зараз холодні. Тут крути-не крути. На кухні ще більш-менш тепло, бо працює техніка", - кажуть мешканці одного з ЖК.

Опалювальний сезон у Києві вже місяць як розпочався, а в цих квартирах тепло не було ще жодного дня. Електрообігрівачі та кондиціонери вже не допомогають.

"Мусимо спати разом із дитиною в дитячій кімнаті, бо в спальні 12 градусів. А спати з татом дівчинці не завжди до вподоби. Хропе, хропе він", - каже мешканка однієї з квартир.

Проблеми з опаленням у цих будинках були завжди. Щороку, аби батареї потепліли, цілому кварталу доводиться піднімати розголос.

"Ми всі тут у відчаї, і на колорифери грошей немає", - скаржаться люди.

Винними в цьому мешканці дев'яти будинків житлового комплексу вважають їхнього забудовника "Київміськбуд" і компанії, яким він передавав котельні в обслуговування. Їх було декілька, і кожна закінчувала опалювальний сезон з боргами. І наступний сезон через це завжди починався із запізненням. Ми намагалися отримати коментар "Київміськбуду", але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не дочекалися.

Цьогоріч сума заборгованості рекордна – 42 мільйони гривень. Це борг і мешканців перед компанією-утримувачем "Астра-Терм", і її самої перед "Нафтогазом". Половина з них набігла через те, що торік фірма відкрила газ без договору на його постачання. І тому два місяці тариф був майже вдесятеро вищим ніж для населення.

"Ми маємо, усі ОСББ, організуватися в асоціацію ОСББ. Тихо-мирно прийняти той борг 42 мільйони і розподілити його по площі квартир. Я, не маючи боргу по своїй квартирі, маю ще заплатити 10-12 тисяч. Бо компанії-утримувачу котелень сплачувати його нічим. За нашою інформацією, незабаром буде запущена процедура її банкрутства", - каже мешканка будинку Вікторія Свірська.

"У них статутний капітал 1000 гривень, а кінцевий бенефеціар - громадянин Узбекистану, який мешкає в сонячному Ташкенті і йому там дуже тепло, мабуть", - додає інша мешканка Наталія Драга.

За законодавством правонастуниками заборгованості стають саме власники. Але вони брати на себе чужі борги - не згодні.

"Мешканці, я вважаю, мають сплатити максимум ті борги, які в них є за опалення. Це незначна частина. Десь від 10 до 20%", - вважає член правління ОСББ Ігор Столяров.

Така сама проблема й у мешканців цього ЖК. Той самий забудовник. Та сама компанія-утримувач. Той самий борг.

У двох будинках - власні дахові котельні. Ще один мав би отримувати тепло з міської котельні. Але котел там запускають лише зараз – за два роки після введення будинку в експлуатацію.

У керівній компанії, кажуть, до запуску котелень усе готове.

"Уже приходила організація, яка зняла лічильники. Лічильник газу на повірку. Перевірила й встановила його. Підготувала котельню до опалення. Чекаємо поки "Нафтогаз" підпише договір", - каже власник управлінської компанії Сергій Мельник.

Йдеться загалом про три житлові комплекси. КМДА веде перемовини і з "Нафтогазом", і з "Київгазом" щодо них усіх. Обіцяють - теплопостачання має з'явитися вже цього тижня. Авансом.

"Це буде вирішено тільки на цей період опалювальний. На виході з цього опалювального періоду треба буде мешканцям брати все в свої руки, бо цієї компанії вже не буде, їм потрібно буде забрати борги на себе", - зазначає радник заступника міського голови Києва Олексій Тихонов.

Тому далі це питання, найпевніше, доведеться вирішувати у суді.

"Дуже важливо, щоб цей позов був колективний. Щоб була ініціативна група будинку, мешканці згуртувалися і боролися за свої права в судовому порядку", - пояснює юрист Вадим Чунжин.

Але в більшості випадків позбутися цих боргів неможливо. Тому, аби не допустити подібних проблем із новобудовами в майбутньому,- їхнім мешканцям радять якомога скоріше створювати ОСББ. Так вони зможуть самі обирати тих, хто їх обслуговуватиме, й усе контролювати.

Нагадаємо, у Києві на вихідних комунальники проводили технічні роботи на одному з теплоджерел столиці. У кількох районах міста перекривали опалення і гарячу воду.

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