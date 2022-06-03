У Києві мешканці зруйнованої ракетою багатоповерхівки збирають кошти на відновлення житла

У Києві багатоповерхівка на вулиці Лобановського стала однією з перших жертв окупантів Росії в столиці.

Ракета влучила в будинок вранці 26 лютого. Ворожий удар вщент зруйнував частину будівлі. Зараз жителі збирають кошти, щоб якнайшвидше все відновити.

Які пошкодження має багатоповерхівка та як мешканці намагаються врятувати дім, розповіли у Сніданку з 1+1.

У будинку недалеко від центра києва проживає до 400 родин. Ракета наскрізь пройшла між 19 і 20 поверхом, а також знесла несучі колони. Пошкоджені квартири від 17 до 22 повеху, кажуть фахівці. Хоч будинок не обвалився повнстю, але жити у більшій його частині неможливо. Адже верхня частина квартир має нахил. Крім того, немає клькох пілонів із зовнішньої частини будинку.

На початку квітня мешканці будинку самостійно зібрали кошти і хоч мінімально укріпили будівлю. Люди вирішили створити благодійний фонд "Врятуй мій дім" для відбудови. Рятувати багатоповерхівку потрібно швидку, бо руйнування остаточно не припиняються.

За словами інженера-констурктора Дмитра Макагона, відновити будівлю можна повністю. "Закладено у конструкцію (вдновлення - Ред.), коли вибиті стіни, колони, але будівля не завалилася", - пояснив фахівець.

Зробити це можна, якщо не відкладати відбудову на невизначений термін. Адже можуть впливати, наприклад, вітрові навантаження.

Відновлення будинку може обійтися у кілька десятків мільйонів гривень. "Роботи дуже дорогі, бо вони доволі не стандартні. Знайти підрядників може бути складно", - наголошує Дмитро Макагон.

Наразі силами мешканців зібрано близько 470 тис. грн. Долучитися до допомоги можуть усі охочі: інформацію можна знайти на сайті фонду "Врятуй мій дім".

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