У Києві мешканець багатоповерхівки спочатку звів балкон, а потім захопив і дах

Про забудову свого даху мешканці будинку випадково дізналися від пожильців сусіднього.

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі. Дах забудовується неймовірно швидко.

Про те, чи є шанси в мешканців дому це зупинити - йшлося в сюжеті ТСН.

Близько 30 квадратів даху вже відгороджено стіною з персональним виходом на не захоплену його частину. Сторонньому сюди не потрапити. Вихід на захоплену частину - через персональні сходи з квартири, що під низом.

На даху вже зведено кімнату без вікон. Нині там бетономішалка. А по периметру захопленого - безліч відводів для розеток.

Про забудову свого даху мешканці будинку випадково дізналися від пожильців сусіднього, які надіслали їм світлини незаконного будівництва.

Почалося ж все ще на весні - з прибудови балкона. У квартирі на горішньому поверсі, власник якої тепер захопив і дах - розібрали глуху фасадну стіну. Замість неї - тепер вихід на балкон та вікна від підлоги до стелі.

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Зі скаргами до держструктур люди звернулися відразу після появи балкона. Своєї згоди на забудову вони не давали. Жодного дозвільного документа власник квартири нікому не надавав.

В архітектурно-будівельному контролі підтверджують, що зведення балкона та забудову даху - вони не погоджували. Наступного тижня, через пів року після першої скарги, нарешті візьмуться за це питання на своїй комісії.

Тільки після розгляду його на комісії буде прийняте відповідне рішення за результатами якого і буде проведена перевірка.

Мешканець столичної багатоповерхівки захопив дах | Новини України

Слід зазначити, що і тут є нюанс. Перевірку і без власника квартири можна оскаржити в суді. А власника квартири - ніхто в очі не бачив. Усі спілкуються з його представником.

Своєю чергою юристка Юлія Назаренко говорить, що в людей є два варіанти: змиритися з цим або судитися. Знести вже побудоване можна лише добровільно або за рішенням суду.

Ну а поки люди ходять по колу і переймаються, чи витримає їхній дім навантаження, не передбачені проєктом.

Нагадаємо:

У Києві у Печерському районі власниця квартири, яку здає в оренду, за словами сусідів, почала самовільне будівництво тераси на шостому поверсі.

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