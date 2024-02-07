У Києві мобілізували понад тисячу комунальників: яких спеціалістів бракує і яку зарплату пропонують

У Києві є кадрове голодування.
У Києві бракує комунальників. Понад тисячу співробітників різних підприємств та компаній, кажуть у КМДА, стали до лав війська, а тому їм шукають заміну.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.
Комунальник добровольцем став на захист України
До роботи в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" Юрій Бегека повернувся, щойно набрався сил після поранення. Його отримав у 2022 під Лисичанськом, коли добровольцем пішов на війну.
"Прилетів осколок міни, врятував бронежилет, але удар був такої сили. Що без протезування не обійшлося", - згадує Юрій.
Юрій додає - на захист України стало ще кілька колег із його підрозділу.
У ЗСУ служать близько тисячі комунальників
Загалом, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, у лавах війська нині близько тисячі працівників ЖКГ.
"Багато людей з теплоенерго, "Київпастранс", водії дуже потрібні, оператори екскаваторів – вони стають потенційними механіками танків, техніки важкої. Ті хто закінчував КПІ – це потенційні ППО. Багато зварювальників на фронті", - каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Яких спеціальностей бракує у комунальній галузі
Кадровий голод у комунальній сфері традиційно був і до війни. Тепер – він посилився ще більше. Нестачу робочих рук відчувають практично усі підприємства. Катастрофічно бракує, до прикладу, зварювальників, водіїв спецтехніки – зокрема, екскаваторів та сміттєвозів.
Один із варіантів залучати у комунальну сферу фахівців, які працюють у приватному секторі. Але, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна, їх часто відлякують зарплати. У приватному секторі вони вищі, тоді як у комунальників - максимально 20 тис. грн. Утім, кардинально збільшити виплати зараз вдасться навряд, зазначає Петро Пантелеєв.
Та навіть і ті, кого теоретично розміри зарплат могли б влаштувати - офіційно працевлаштовуватися часто все одно не поспішають. Це переважно стосується чоловіків, які уникають мобілізації. Навіть наявність бронювання інколи для них - не аргумент.
Як комунальникам вдається не допустити колапсу
Водночас, комунальники запевняють: попри усі проблеми - місто нормально функціонуватиме і надалі. Скажімо, у "Київтеплоенерго", ремонти мереж не зупиняють ані на хвилину, - каже начальник відділу підприємства Олександр Пилипишин.
До того ж, представники підприємств та компаній, зокрема, і комунальних, все активніше залучають до співпраці молодь.
Ось, до прикладу, один зі столичних коледжів, де студенти здобувають фах, пов'язаний із енергетичною галуззю. По закінченню навчання вони, запевняє директор Михайло Левченко, без роботи точно не залишаться - їх одразу працевлаштовують енергетичні компанії.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кадровий голод! Понад тисячу працівників стали до лав ЗСУ! Чи можна їх швидко замінити?
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ по Києву загинуло вже четверо людей. В одному з районів столиці, де через уламки російських ракет постраждали люди, їхнє житло та транспорт.
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