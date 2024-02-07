У Києві мобілізували понад тисячу комунальників: яких спеціалістів бракує і яку зарплату пропонують

У Києві бракує комунальників. Понад тисячу співробітників різних підприємств та компаній, кажуть у КМДА, стали до лав війська, а тому їм шукають заміну.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Комунальник добровольцем став на захист України

До роботи в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" Юрій Бегека повернувся, щойно набрався сил після поранення. Його отримав у 2022 під Лисичанськом, коли добровольцем пішов на війну.

"Прилетів осколок міни, врятував бронежилет, але удар був такої сили. Що без протезування не обійшлося", - згадує Юрій.

Юрій Бегека

Юрій додає - на захист України стало ще кілька колег із його підрозділу.

У ЗСУ служать близько тисячі комунальників

Загалом, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, у лавах війська нині близько тисячі працівників ЖКГ.

"Багато людей з теплоенерго, "Київпастранс", водії дуже потрібні, оператори екскаваторів – вони стають потенційними механіками танків, техніки важкої. Ті хто закінчував КПІ – це потенційні ППО. Багато зварювальників на фронті", - каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Петро Пантелеєв

Яких спеціальностей бракує у комунальній галузі

Кадровий голод у комунальній сфері традиційно був і до війни. Тепер – він посилився ще більше. Нестачу робочих рук відчувають практично усі підприємства. Катастрофічно бракує, до прикладу, зварювальників, водіїв спецтехніки – зокрема, екскаваторів та сміттєвозів.

Один із варіантів залучати у комунальну сферу фахівців, які працюють у приватному секторі. Але, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна, їх часто відлякують зарплати. У приватному секторі вони вищі, тоді як у комунальників - максимально 20 тис. грн. Утім, кардинально збільшити виплати зараз вдасться навряд, зазначає Петро Пантелеєв.

Та навіть і ті, кого теоретично розміри зарплат могли б влаштувати - офіційно працевлаштовуватися часто все одно не поспішають. Це переважно стосується чоловіків, які уникають мобілізації. Навіть наявність бронювання інколи для них - не аргумент.

У Києві бракує водіїв сміттєвозів

Як комунальникам вдається не допустити колапсу

Водночас, комунальники запевняють: попри усі проблеми - місто нормально функціонуватиме і надалі. Скажімо, у "Київтеплоенерго", ремонти мереж не зупиняють ані на хвилину, - каже начальник відділу підприємства Олександр Пилипишин.

До того ж, представники підприємств та компаній, зокрема, і комунальних, все активніше залучають до співпраці молодь.

Комунальники у Києві

Ось, до прикладу, один зі столичних коледжів, де студенти здобувають фах, пов'язаний із енергетичною галуззю. По закінченню навчання вони, запевняє директор Михайло Левченко, без роботи точно не залишаться - їх одразу працевлаштовують енергетичні компанії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кадровий голод! Понад тисячу працівників стали до лав ЗСУ! Чи можна їх швидко замінити?

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ по Києву загинуло вже четверо людей. В одному з районів столиці, де через уламки російських ракет постраждали люди, їхнє житло та транспорт.

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