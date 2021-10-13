У Києві можна буде почути і навіть побачити звуки Криму: відео

У Києві можна буде почути і навіть побачити звуки Криму: відео

Інсталяцію встановили на території офісу Кримської платформи.

У Києві тепер можна почути і навіть побачити звуки Криму.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок" за 13 жовтня.

На території офісу Кримської платформи встановили скульптуру і разом з кримцями для неї підібрали звуки, які у них найбільше асоціюються з півостровом. За допомогою технологій звуки візуалізували - інсталяція має форму хвилі. І складається з двох частин, які з’єднуються у найвужчому місці. Кольори – символічні: тут і море, і заходи сонця, і кримський степ.

Аби почути Звуки Криму у Києві, а заразом і пройтися з екскурсією офісом Кримської платформи, треба попередньо зареєструватися.

"Вони (звуки Криму – ред.) формувалися на спогадах, на відчуттях, на асоціаціях з конкретними містами. Звук можна побачити, відчути на дотик, ви бачите, як він виглядає, якої він форми, якого кольору", - розповідає ініціаторка "Звуків Криму" Альона Тимошенко.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич зазначає, що звуки Криму - це ті звуки, які уособлюють дім.

"Це звуки і моря, і риби, що пливе хвилями, і дельфінів, і літака, який сідає десь над аеродромом нового аеропорту Сімферополя", - каже Кориневич.

Новини України: нова інсталяція – у Києві можна почути звуки Криму

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