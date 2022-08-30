У Києві на багатоповерхівці замість радянських зірок з’явився український тризуб

На мозаїці одного з під’їздів столичної багатоповерхівки демонтували червону зірку з шапки солдата та будівлі Кремля.
Про це повідомляє ТСН.
На будинку вони з’явилися майже пів століття тому. Останніми роками комуністичну символіку прикривала дошка оголошень. Нині ж - її геть позбулися. Тепер на місці радянських зірок - українські тризуб та синьо-жовтий прапор.
«Заміняємо на український прапор та тризуб і будемо наглядати, щоб більше цього не було. Нехай хай краще горить той кремль, а цей хай буде нагадуванням, що ми на ньому встановили український прапор», - зауважив Володимир Вакуленко, начальник ЖЕД 411 Києва.
Нагадаємо, українець придбав унікальну бойову сокиру з Тризубом на аукціоні та передав її до музею.
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