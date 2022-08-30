Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві на багатоповерхівці замість радянських зірок з’явився український тризуб

Дата публікації
Перегляди
408
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві на багатоповерхівці замість радянських зірок з’явився український тризуб

Фото: ТСН.ua

На мозаїці одного з під’їздів столичної багатоповерхівки демонтували червону зірку з шапки солдата та будівлі Кремля.

Про це повідомляє ТСН.

На будинку вони з’явилися майже пів століття тому. Останніми роками комуністичну символіку прикривала дошка оголошень. Нині ж - її геть позбулися. Тепер на місці радянських зірок - українські тризуб та синьо-жовтий прапор.

«Заміняємо на український прапор та тризуб і будемо наглядати, щоб більше цього не було. Нехай хай краще горить той кремль, а цей хай буде нагадуванням, що ми на ньому встановили український прапор», - зауважив Володимир Вакуленко, начальник ЖЕД 411 Києва.

Нагадаємо, українець придбав унікальну бойову сокиру з Тризубом на аукціоні та передав її до музею.

Читайте також:

Український прапор замість радянських зірок на столичній багатоповерхівці

Український прапор замість радянських зірок на столичній багатоповерхівці

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
408
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація