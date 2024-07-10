У Києві на мосту Кличка сталася трагедія із 30-річним чоловіком: що відомо

Раніше працівники Муніципальної охорони вже не раз попереджували спроби самогубства на цьому мосту.

У Києві чоловік близько 30 років впав зі скляного мосту Кличка. В поліції встановлюють обставини надзвичайної події, яка сталася у середу, 10 липня, на Пішохідно-велосипедному мосту.

Факт падіння та смерті чоловіка ТСН.ua підтвердили у поліції Києва.

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"Зараз на місті НП працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини та причини трагедії. Особа загиблого теж встановлюється. Це точно не підліток, а вже дорослий чоловік. Попередньо, йому близько 30 років", - розповіли у поліції Києва.

Там додають, що подія тільки сталася. Тому наразі невідомо, чи був чоловік сам і скільки часу провів на мосту. Все це з’ясовують правоохоронці. Раніше працівники Муніципальної охорони вже не раз попереджували спроби самогубства на цьому мосту.

Нагадаємо, у Києві з багатоповерхівки упав 15-річний підліток.

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