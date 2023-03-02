У Києві на Оболоні спалахнула пожежа: чорний дим охопив весь район (відео)

У четвер, 2 березня, о 8:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вул. Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що на території заводу сталось загоряння в боксі станції технічного обслуговування. Рятувальники негайно стали до гасіння пожежі та евакуації автомобілів.

О 9:10 займання локалізовано на площі 100 кв. м та о 9:19 - ліквідовано. На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Скриншот із відео

Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів.

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