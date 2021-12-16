У Києві на Петрівці збудують величезний торговельно-розважальний центр: що буде з книжковим ринком

У Києві на Петрівці збудують величезний торговельно-розважальний центр: що буде з книжковим ринком

Чи доведеться продавцям переїжджати і де буде книжковий ринок, "Сніданок" розбирався.

За іронією долі у національний тиждень читання говоримо про напружений момент у житті легендарного книжкового ринку "Петрівка" у Києві. Культове місце, відоме на всю Україну. За книжками сюди приїжджають й іноземці. Так от: на Петрівці хочуть збудувати величезний торговельно-розважальний центр. Якщо раніше це було на рівні чуток, то тепер КМДА вже дала забудовнику дозвіл.

Що ж буде з книжковим ринком, про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 16 грудня.

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"Покупців на книжковому ринку зараз небагато, зокрема через карантин. Аби залишатися на плаву, багато підприємців з "Петрівки" пішли в інтернет продавати свої книги. Цьому книжковому ринку вже три десятиліття. Головне питання: що буде далі з цим?", - каже кореспондент "Сніданку" Петро Кузик.

Журналісту вдалося поспілкуватися з адміністрацією ринку та з продавцями.

Депутат Київради, підприємець "Петрівки" Владислав Трубіцин підтвердив, що біля метро "Почайна" буде великий торговельний центр.

Депутат теж має точку на "Петрівці". І він не хоче її втрачати.

Від самого початку була ідея у забудовника забудувати всю ділянку. На схемі червона зона – місце для торговельного центру. Синя, а це книжкові ряди, – для парковки. Наміри почати роботи звучали ще влітку минулого року, та бізнесмен – власник ринку не мав документів. Кілька днів тому столична влада їх все ж видала", - каже Трубіцин.

Керівник книжкового ринку "Петрівка" Олександр Чепурко заспокоює: "Те, що зараз отримані містобудівні умови та обмеження, абсолютно не значить, що цього року чи наступного почнеться будівництво".

Також заспокоює продавців і відвідувачів книжкового ринку і Владислав Трубіцин, який роками відстоює збереження легендарної "Петрівки".

"Сам книжковий ринок, як історичний, ось ця ділянка, вона збережеться. Це гарантовано. І навіть підписано меморандум із забудовником", - наголошує Трубіцин.

Юрист Володимир скептично налаштований, гортає міжнародне право і думає де вже скоро буде шукати книжки: "Будемо їздити до Європи, до Відня. Пити каву і купляти цікаві книжки. Вже весь Київ забудували".

"А підприємці-книгарі потроху, без поспіху переформатовують свій бізнес. Багато працівників ринку вже подумали про це і зробили інтернет-магазини. Але усі вірять у диво", - йдеться у сюжеті.

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