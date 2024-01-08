У Києві на Троєщині згорів тролейбус: що відомо (фото, відео)

За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону.
У Києві на Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А, інформації про жертв та постраждалих немає.
Це підтвердили в коментарі для ТСН.ua в ДСНС Києва. Також там зазначили, що місці працюють рятувальники.
“Наразі наші спеціалісти виїхали на місце, з'ясовувати обставини. Поки деталей немає”, — повідомили ТСН.ua у КП “Київпастранс”.
Станом на зараз пожежу ліквідовано, інформації щодо жертв та постраждалих немає. Інша інформація пізніше зʼявиться на наших ресурсах.
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В КМДА повідомили, що за інформацією “Київпастрансу”, тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону.
Наразі на місці події працюють фахівці “Київпастрансу"”, рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Києві ліквідовують пошкодження водогону на столичній Борщагівці.
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