У Києві на вокзалі після скандалу встановили ялинку: у прокуратурі підозрюють, що її ціна завищена

У Києві на вокзалі після скандалу встановили ялинку: у прокуратурі підозрюють, що її ціна завищена

За документами, новорічне дерево мали б установити ще 17 грудня.

На Центральному залізничному вокзалі у Києві після гучного скандалу із "зникненням" ялинки, новорічну красуню таки встановили, проте в активістів та прокуратури і досі є питання щодо її вартості.

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Про це 24 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ялинку після скандалу змонтували за ніч

До 24 грудня фойє на вокзалі було без ялинки, проте коли цим зацікавилась прокуратура, то "Укрзалізниця" таки встановила різдвяне дерево. Ялинка, висотою 12 метрів та 5 метрів у ширину з'явилась на вокзалі лише за ніч.

За документами, новорічне дерево мали б установити ще 17 грудня. І коштувало святкове вбрання київського вокзалу більш як 4 мільйони гривень. Слідчі запідозрили – гроші могли привласнити і відкрили кримінальне провадження.

Після розголосу про зниклу ялинку напередодні у фойє вокзалу заметушилися монтажники. Каркас, гілки та хвою в авральному порядку почали збирати докупи. І вже зранку вона була встановлена.

За ніч на центральному залізничному вокзалі столиці з’явилась ялинка | Новини Києва

У прокуратура кажуть, що 684 тис. грн за ялинку - це занадто дорого

У прокуратурі запідозрили нова ялинка коштує занадто дорого. І куплена через посередників.

"Встановили реальну вартість новорічного дерева. Його закупили 684 тисячі гривень, проте у виробника вона коштує 280 тисяч гривень", - каже речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Активіст каже, що ялинку купували у підозрілих підприємців

Шукає ялинку відучора також активіст Іван Лахтіонов. Він на сайті державних закупівель знайшов багато підозрілих операцій "Укрзалізниці" з підприємцями, які виграли новорічні тендери.

"Ялинки купувалися ФОПами, які жодного разу в електронній системі закупівель не брали участі. Тобто ці учасники знали про оголошення конкурсу, готувалися і прийшли лише вони", - каже Іван Лахтіонов.

Помітив активіст, що на гірляндах уздовж периметру вокзалу прикраси без новорічних кульок. За документами вони мали б там бути.

В "Укрзалізниці" кажуть, що вони не "експерти з вартості того чи іншого товару"

В "Укрзалізниці" все заперечують та кажуть, що діяли в межах закону.

"Як ми бачимо наша красуня ялинка вже є. Її ніхто не вкрав. Щодо вартості, ми не спеціалісти вартості того чи іншого продукту чи послуги. Це визначає ринок, а саме система Prozorro", - каже директор вокзальної компанії "Укрзалізниці" Володимир Коваль.

Стару ялинку, яка стояла тут торік, розібрали на гілки й прикрасили ними інші українські вокзали, пояснюють залізничники.

Нагадаємо:

У Києві прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Гроші на неї виділили, але так і не встановили.

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