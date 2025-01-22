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У Києві намагались вбити заступника міністра Ляшка: нові шокувальні подробиці

У Києві намагались вбити заступника міністра Ляшка: нові шокувальні подробиці

У Києві намагались вбити заступника міністра Ляшка

Чоловік та жінка, які втратили через ДТП подругу, намагались вбити медика, який є заступником міністра Ляшка. Що вони розповідають?

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я - два місяці за ґратами, без права внесення застави. За твердженням слідства, пара киян хотіла помститися чиновнику за смерть подруги. Влаштували за ним стеження і потрапили до рук поліції, коли вже  купували зброю. Підозрювані запевняють, що вбивати не хотіли, а стежили на замовлення правоохоронців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Версія слідства

Підозрювані у замаху на вбиство чоловік та жінка - кияни. І за словами друзів, що прийшли на суд, були парою. Чоловіку 35 років, жінці - 22. 

За версією прокурорів, вони хотіли помститися медикам за смерть подруги, яка потрапила в ДТП і з численними травмами і її доправили до столичної лікарні. В той день там чергував лікар-анастезіолог, а заразом перший заступник міністра охорони здоровя Сергій Дубров. Медикам врятувати потерпілу не вдалося. Її друзі, каже прокурор, з цим не змирилися. Підозрюваний зі своєю дівчиною почали готуватися до вбивства. Вивчили соцмережі замміністра, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, де він мешкає, орендували авто і скрізь їздили та ходили за ним. Відвідували, навіть, фітнес-зал. А ще стали ходити до тиру та відточувати свої стрілецькі навички. Затримали їх під час купівлі зброї.

Що кажуть підозрювані

Підозрюваний Ігор стверджує, що це не так: "Це абсурд. Я нікому нічого не погрожував". 

Підозрюваний у замаху на вбивство / ©
Підозрюваний у замаху на вбивство

Його версія така: їхню подругу, яка постраждала в ДТП, можна було врятувати, а лікарі зробили все неправильно. Тому вона померла. Ігор не заперечує, коли дізнався про смерть, був у лікарні і гучно обурювався, аж до погроз. Але погрожував лише судом. Потім, каже, до них зненацька звернулися правоохоронці і попросили допомогти назбирати інформацію на замміністра Дуброва. Тому він з дівчиною й стежив за чиновником декілька днів. Але після, каже, втомилися і кинули цю справу.

Спільниця Ігоря - Катерина теж переконує, що вбивство не планували. А пістолет купили нібито для "самогубства". 

Підозрювана у замаху на вбивство / ©
Підозрювана у замаху на вбивство

Що каже заступник міністра охорони здоровʼя

Перший заступник міністра охорони здоровʼя стежив за подіями в залі суду. Сергій Дубров зізнається - приголомшений усіма подіями. Погрози, згадує, були. А потім він став помічати, що за ним їздить підозріле авто. Звернувся до правоохоронців. Ті теж стали стежити і з'ясували, що всю інформацію збирають не тільки на нього, а й на його дружину та дітей.

Сергій Дубров / ©
Сергій Дубров

Підозрюваним, яким інкримінують замах на вбивство, світить до 15 років тюрми. Обидвом суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Захисники це рішення будуть оскаржувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 22 січня. ЗУСТРІЧ ТРАМПА З ПУТІНИМ: Вашингтон подає НЕСПОДІВАНІ сигнали

Нагадаємо, перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров у коментарі для ТСН.ua підтвердив, що правоохоронці запобігли його вбивству

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