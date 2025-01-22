У Києві намагались вбити заступника міністра Ляшка: нові шокувальні подробиці

Чоловік та жінка, які втратили через ДТП подругу, намагались вбити медика, який є заступником міністра Ляшка. Що вони розповідають?

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я - два місяці за ґратами, без права внесення застави. За твердженням слідства, пара киян хотіла помститися чиновнику за смерть подруги. Влаштували за ним стеження і потрапили до рук поліції, коли вже купували зброю. Підозрювані запевняють, що вбивати не хотіли, а стежили на замовлення правоохоронців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Версія слідства

Підозрювані у замаху на вбиство чоловік та жінка - кияни. І за словами друзів, що прийшли на суд, були парою. Чоловіку 35 років, жінці - 22.

За версією прокурорів, вони хотіли помститися медикам за смерть подруги, яка потрапила в ДТП і з численними травмами і її доправили до столичної лікарні. В той день там чергував лікар-анастезіолог, а заразом перший заступник міністра охорони здоровя Сергій Дубров. Медикам врятувати потерпілу не вдалося. Її друзі, каже прокурор, з цим не змирилися. Підозрюваний зі своєю дівчиною почали готуватися до вбивства. Вивчили соцмережі замміністра, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, де він мешкає, орендували авто і скрізь їздили та ходили за ним. Відвідували, навіть, фітнес-зал. А ще стали ходити до тиру та відточувати свої стрілецькі навички. Затримали їх під час купівлі зброї.

Що кажуть підозрювані

Підозрюваний Ігор стверджує, що це не так: "Це абсурд. Я нікому нічого не погрожував".

Підозрюваний у замаху на вбивство

Його версія така: їхню подругу, яка постраждала в ДТП, можна було врятувати, а лікарі зробили все неправильно. Тому вона померла. Ігор не заперечує, коли дізнався про смерть, був у лікарні і гучно обурювався, аж до погроз. Але погрожував лише судом. Потім, каже, до них зненацька звернулися правоохоронці і попросили допомогти назбирати інформацію на замміністра Дуброва. Тому він з дівчиною й стежив за чиновником декілька днів. Але після, каже, втомилися і кинули цю справу.

Спільниця Ігоря - Катерина теж переконує, що вбивство не планували. А пістолет купили нібито для "самогубства".

Підозрювана у замаху на вбивство

Що каже заступник міністра охорони здоровʼя

Перший заступник міністра охорони здоровʼя стежив за подіями в залі суду. Сергій Дубров зізнається - приголомшений усіма подіями. Погрози, згадує, були. А потім він став помічати, що за ним їздить підозріле авто. Звернувся до правоохоронців. Ті теж стали стежити і з'ясували, що всю інформацію збирають не тільки на нього, а й на його дружину та дітей.

Сергій Дубров

Підозрюваним, яким інкримінують замах на вбивство, світить до 15 років тюрми. Обидвом суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Захисники це рішення будуть оскаржувати.

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Нагадаємо, перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров у коментарі для ТСН.ua підтвердив, що правоохоронці запобігли його вбивству.

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