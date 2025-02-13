У Києві небезпечно дихати: як себе захистити від впливу смогу

Київ накрила брудна хмара! Міська влада закликала жителів столиці зачинити вікна та не виходити на вулицю. У Мережі подейкують, що показники забрудненості повітря в кілька разів перевищують норму.

У чому причина такого явища – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"Брудна хмара" накрила Київ

Зачиняйте вікна, не гуляйте на вулиці та пийте багато води! З таких рекомендацій почався ранок 13 лютого у киян. Цього дня місто опинилося на 20-му місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря! Станом на 8 ранку індекс забруднення в Києві становив 131 за норми у 50. Про це повідомляє ресурс Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. За даними ресурсу "SaveEcoBot", показники рівня забруднення у столиці в 7 разів перевищували норму. Найвищий показник забруднення зафіксували на Харківському шосе. Він склав 191, що вважається шкідливим рівнем, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу. Зокрема, на лівому березі Києва в усіх районах високі показники. Не краща ситуація в районі Південної Борщагівки. Рівень забруднення повітря там сягає 166. Високий індекс зафіксували й на Виноградарі — 175. Кияни теж поділилися у соціальних мережах кадрами свого виду з вікна. Якщо коротко - не видно нічого.

Що кажуть у КМДА?

Тим часом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що ж стало причиною такого забруднення. Ймовірно, стан повітря погіршився через накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. Також у повідомленні йдеться про те, що мешканцям столиці краще поки що відмовитись від прогулянок.

"Станом на 08:00 13 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: зачинити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", - повідомили в КМДА.

Попередження про забруднення повітря

Нагадаємо, що днями в медіа попереджали про те, що до Києва рухається брудна хмара. Зокрема, у ЗМІ з'явилася інформація, що за даними сервісу Ventusky, якість повітря начебто почне значно погіршуватися з 13 лютого і поступово накриє всі регіони.

Що кажуть в Укргідрометцентрі?

Зазначимо, що днями в Укргідрометцентрі назвали сервіс Ventusky неофіційним джерелом і закликали вірити тільки фактичним вимірюванням з наземних постів та супутниковому моніторингу. Синоптики заявили, що Ventusky, як і інші подібні сервіси, використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, які не оновлюються миттєво. Наприклад, для створення прогнозу забруднення повітря, моделі потрібно знати, де розташовані основні джерела викидів. Тому вона бере цю інформацію з глобальних баз даних, до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення.

Чому Ventusky показує неіснуючі викиди?

В Укргідрометцентрі заявили, що оновлення цих баз відбувається раз на кілька років, а в нашому випадку — вже понад 11 років не оновлюється. Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну. Наприклад, якщо раніше завод виробляв 1 млн тон сталі та викидав певну кількість забруднювачів, модель припускає, що він продовжує працювати, - зазначили в Укргідрометцентрі.

"Далі ця інформація комбінується з даними про атмосферні умови: - якщо антициклон і відсутність вітру – модель прогнозує накопичення забруднення; - якщо вітер чи опади – модель передбачає розсіювання забруднення", - йдеться в повідомленні.

Система Ventusky досі вважає, що працюють Азовсталь, Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують. Саме біля них Ventusky прогнозує перевищення діоксиду сірки та азоту в найближчі дні, хоча реальних джерел викидів там більше немає. Подібна ситуація по всій Україні: багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди.

Чому Україна не оновлює ці дані?

Як зазначили в Укргідрометцентрі, зазвичай країни вносять корективи у глобальні бази, щоб прогноз забруднення був точнішим. Але це означало б передачу інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та типи викидів. В умовах війни це неможливо з міркувань безпеки. Разом з тим, синоптики повідомили про те, що 13 лютого — антициклон, слабкий вітер, і дійсно можливе накопичення місцевого забруднення, особливо в великих містах та в зоні розміщення ТЕС. Щодо 14 - 15 лютого - буде зміна погоди: вітер посилиться, очікується похолодання та опади, які очистять повітря.

Де засніжить?

Найближчими днями Україну місцями засипле снігом. Про це свідчить і прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича. За його словами, у п'ятницю, 14 лютого, в західних областях в денні години можливий невеликий мокрий сніг. Подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця. У суботу, 15 лютого, місцями у північних, західних областях, а також у південній половині очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Одещині та у Криму з дощем. В решті регіонів переважно без опадів. А у неділю, 16 лютого, у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах пройдуть помірні, часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Нагадаємо, Київ накрила хмара з брудного повітря. Майже по всьому місту фіксується "червоний" небезпечний рівень забруднення.

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