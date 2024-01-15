У Києві незрячий масажист допомагає пораненим воїнам ЗСУ: зворушлива історія (фото, відео)

Киянин Сергій Сидоров після автотрощі був прикутий до ліжка і втратив зір. Попри це він зміг не лише почати нове життя, але і зараджує іншим, роблячи масажі. До нього звертаються і дорослі, і діти. Допомагає ще й військовим - абсолютно безкоштовно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Микола Басик у боях під Бахмутом отримав числені травми та переломи. Сталось це тоді, коли евакуйовував побратимів. Кілька уламків і досі у тілі Миколи

Позаду - 12 операцій. А тепер ще й численні сеанси реабілітації. Вже кілька місяців Миколі допомагає і Сергій Сидоров. У нього - свій кабінет масажу.

Микола Басик

37-річний Сергій вправно розминає м'язи військового. Каже: куди саме натискати - відчуває інтуїтивно, бо незрячий. Єдине, що розуміє: зараз день чи ніч. Зір втратив у 22 роки внаслідок аварії. Тоді він працював водієм.

Чотири роки був фактично прикутий до ліжка. Лікарі казали: ходити буде навряд. Але масажі та самореабілітація зробили диво. А от зір не повернувся.

Вставши на ноги, натхненний своїми успіхами, чоловік пройшов курси масажу. Здобув диплом і ось уже близько 10 років допомагає іншим. До нього на сеанси приходять і дорослі, і діти.

А з початком повномасштабної війни свої послуги надає безкоштовно і військовим. Про Сергія вони дізнаються через соцмережі та сарафанне радіо.

За цей час уже допоміг близько двадцятьом захисникам. Вправністю Сергія, котрий бачить не очима, а руками - захоплюється і Микола. Чоловік - один із найскладніших його пацієнтів. Сеанси масажу відвідує уже четвертий місяць.

Сергій під час масажу

"Ви ж розумієте, ти завжди ходиш до тієї людини, в якої відчуваєш, що тобі допомагає", - каже Микола Басик.

Крім того, що втратив зір, у Сергія болять ноги. Але він не скаржиться. Каже: хоче зробити свій вклад у майбутню перемогу. І дуже радіє, коли військовим його масажі допомагають

У Сергія є мрія: змінити своє старий масажний стіл на новий. Але коштів на це він не має. А ще хоче відкрити більшу студію. Де б можна було робити не лише масажі, але й облаштувати кабінет реабілітації.

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Нагадаємо, полковник ЗСУ підозрюється у розкраданні 170 млн грн на харчуванні військових.

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