У Києві охоронці "Епіцентру" нібито силою роздягнули 67-річну жінку: у постраждалої інфаркт (фото)

Охоронцям нібито здалося, що бандаж жінки - крадена вішалка.

У Києві охоронці ТЦ "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери, 11-А нібито силою роздягнули 67-річну жінку. У потерпілої трапився інфаркт через отриманий стрес. За словами родича жінки, співробітникам магазину здалося, що вона вкрала вішалку.

Про це ТСН.ua розповів зять Ніни Ж.

Жінка хвора і носить бандаж

Чоловік пояснив, що жінка має серйозні проблеми із кістками і ходить із кардіостимулятором. Вона "рівняє" собі спину за допомогою дощечки, інколи підкладає вішалку для одягу.

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"Ми кепкували і казали, що давайте зробимо нормальний бандаж. А у неї свої там методи. Буває, в магазинах їй роблять зауваження, типу що це у вас за вішалка стирчить, і вона тоді знімає одяг, показує, що все нормально", - розповів родич Ніни Ж.

Похід в "Епіцентр"

За словами чоловіка, у неділю, 12 грудня, жінка пішла до "Епіцентру" біля станції метро "Почайна". Там до неї нібито застосували силу.

"Її просто фізично зупинили, схопили за руки, заламали і повели кудись. Залякали, змусили роздягнутись. Вона не все пам'ятає в такому стресі, до ранку не спала. Двічі втрачала свідомість", - розповів чоловік.

Родич потерпілої показав фото огляду терапевта після інциденту. На прийомі жінка скаржилася на головний біль, запаморочення, серцебиття, поколювання кінцівок і підвищений кров'яний тиск. Попередній висновок кардіограми - інфаркт міокарда.

Заява в поліцію

"Написати заяву в поліцію ще не встигли, бо на першому місці стоїть здоров'я", - пояснив чоловік.

Він додав, що Ніна Ж. написала заяву в "Епіцентр" з проханням надати відео з камер спостереження. Родич почав шукати адвокатів, які допоможуть притягнути винних до відповідальності.

Коментар "Епіцентру"

Зазначимо, що журналісти сайту ТСН.ua звернулися до "Епіцентру" з проханням надати коментар з приводу інциденту. Там пообіцяли розібратися в НП.

"Безпека відвідувачів наших ТЦ - один з головних пріоритетів роботи компанії. Тому керівництвом торговельної мережі вже ініційовано службове розслідування, що має на меті з'ясування причин та обставин виникнення інциденту в торговельному центрі. Інформацію ми зможемо надати найближчим часом, після з’ясування всіх фактів та обставин події", - повідомили в магазині.

Нагадаємо, що програміст "Епіцентру" на Київщині вкрав 23 комп'ютери з місця роботи, продав їх за безцінь і програв гроші в онлайн-казино. Чоловік завдав збитків компанії на суму понад 340 тисяч гривень.

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