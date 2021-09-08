У Києві оновили пам`ятник білорусам, які загинули за Україну: монумент доповнив портрет піхотинця Миколи Іліна

Чоловік загинув біля Зайцевого на Донеччині.
Пам’ятник білорусам, які загинули за Україну, оновили сьогодні в Києві. Монумент на вулиці Білоруський з'явився 5 років тому і увіковічив згадку про Михайла Жизнєвського, який загинув під час Революції гідності, та добровольців Алєся Черкашина і Віталія Тіліженка, які постраждали від мінометного обcтрілу поблизу селища Старогнатівка.
Про це 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Тепер на пам'ятнику є згадка про Міколу Іліна на псевдо "Естонець". Морський піхотинець загинув біля Зайцевого на Донеччині. Для вшанування обрали річницю битви під Оршею - це день білоруської військової слави.
"Це проєкт пам'яті, який продовжує життя, тобто можна ділитися своєю любов'ю і теплотою з іншими і тим самим подовжувати пам'ять про нього і цінність його життя. Він віддав, мабуть, найдорожче і до останнього він йшов з любов'ю до інших людей", - говорить наречена Миколи Олександра Черченко.
"Нам допомагав власне автор пам'ятника, який сам є батьком загиблого героя-кіборга з позивний "Дінамо". Він це робив безкоштовно, ми власне тільки заплатили за матеріали", - зазначила волонтерка Ольга Гальченко.
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