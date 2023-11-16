У Києві п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла, загинули люди: подробиці шокують

П’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла. Загинули люди. Історія повторюється, тільки тепер у Києві. Знову за кермом 20-річна дівчина, не твереза, вчиняє смертельну ДТП, внаслідок якої загинули декілька людей. Автівка перетворилися на металобрухт, вижити у цій ДТП шансів було мало. Винуватицю вже затримали, а тим часом спливли подробиці життя у в’язниці Олени Зайцевої - харків’янки, яка у 2017 році вбила одразу шістьох людей. Подробиці - в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Подробиці жахливої автотрощі у столиці - шокують.

Моторошна аварія у столиці

Дівчина була напідпитку і, коли врізалася в автівку,просто втекла. ДТП вчинила 20-річна киянка на Audi, а покататися на крутій машині - дав знайомий.

Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто, знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та дівчина втекли з місця події.

Подробиці ДТП

Трагедія сталася 14 листопада близько 8-ї вечора в Голосіївському районі столиці. 20-річна киянка, схоже, летіла на швидкості й вилетіла на зустрічну смугу. Toyota тепер - лише металобрухт. А від отриманих травм 40-річний водій і 39-річний пасажир машини - загинули. Дівчина разом зі своїм знайомим з місця ДТП втекла, але поліцейські швидко розшукали зловмисницю і затримали.

Шокувальні факти про дівчину

А згодом з’ясувалося ще дещо. Не було у дівчини і водійського посвідчення. У червні цього року суд позбавив 20-річну порушницю права керування авто, бо її вже засікали нетверезою за кермом.

Затриманій вже вручили підозру одразу за двома статтями.

"Столичні слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та за ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення Кримінального кодексу України”, - повідомили у прокуратурі.

Яке покарання загрожує дівчині та чоловіку

Тепер 20 річна дівчина проведе за гратами від семи до 12 років й ще 10 років не матиме права сідати за кермо. Вручили підозру і 34-річному товаришу дівчині за те, що дозволив сісти п’яній киянці за кермо своєї автівки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

Річниця ДТП у Харкові

І це вже не вперше, коли 20-річна дівчина в Україні вчиняє такі ДТП. Однією з найкривавіших в Україні називають ДТП, скоєну в Харкові у жовтні 2017 року. За кермом теж 20-річна дівчина - Олена Зайцева, як з’ясувалося згодом - під впливом психотропів на шаленій швидкості влетіла у натовп на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці події загинули п'ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, в лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. А одна з постраждалих – Жанна Власенко, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, кілька тижнів провела в медикаментозному сні. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя і їй, і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевої та водія другої автівки - Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі.

Нові деталі про Олену Зайцеву

До слова, у жовтні 2023 року стало відомо, що харків’янка Олена Зайцева певний час тому письмово відмовилася від пільги, яка б давала їй право на дострокове звільнення. Сама подія – відмова – трапилався кілька місяців тому, але відомо про неї стало зараз, напередодні шостої річниці трагічної ДТП. Про факт письмової відмови в коментарі для сайту ТСН.ua розповіло поінформоване джерело у пенітенціарній системі України.

"Торік для неї, Зайцевої, настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги. Але вона письмово власноруч написала заяву про відмову. Тобто вона відмовилася від застосування для неї пільги", - зазначив співрозмовник.

Що задумала Зайцева?

Але, кажуть, зробила це Зайцева навряд чи тому, що покаялась. Це - може бути продуманий хід, бо часто уповноважені особи й суди відмовляють, коли ув’язнений вперше просить про дострокове звільнення. Чому так, сайту ТСН.ua пояснив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд – через певний проміжок часу. Найімовірніше, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому, щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так", - каже він.

“Хід конем”?

До цього Старенький додає, що іноді ув’язнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість.

"Визнання провини – це обов’язкова умова для дострокового звільнення", - зазначив він.

А що з виплатами родинам загиблих?

Також наші колеги з’ясували, що мати одного із загиблих у тій ДТП, Світлана Вініченко, як і в минулі роки, отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 грн пані Світлана називає знущанням.

"Декілька місяців гроші не приходили взагалі, а ось на днях, 2 жовтня, прийшло 111 гривень", - розповіла жінка.

Чи змінилось щось у законодавстві?

Хоча ці двоє мають виплатити родинам загиблих 8 мільонів гривень. А одразу після ДТП за участю Зайцевої вся країна говорила про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху та покарання за їх порушення, але згодом виявилося, що так нічого і не змінилося.

А у те, що Зайцева щиро кається у скоєному рідні загиблих - теж не вірять. Також мовчить і винуватиця нової ДТП, що трапилася у Києві.

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Нагадаємо, на Київщині автівка згоріла разом із водієм. Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

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